02 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ENGAVETAMENTO

Acidente na Anhanguera deixa motociclista em estado grave

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Batida envolveu caminhão, carro e moto no km 103, no trecho de Campinas; rodovia chegou a ser totalmente interditada para pouso do Águia.
Batida envolveu caminhão, carro e moto no km 103, no trecho de Campinas; rodovia chegou a ser totalmente interditada para pouso do Águia.

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, a SP-330, em Campinas. A colisão ocorreu no km 103, no sentido Norte, e provocou congestionamento de 7 quilômetros.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações apuradas no local, um caminhão VW 17190 trafegava pela faixa 2 quando bateu na traseira de um Ford Ka. Com o impacto, o carro perdeu o controle, atingiu a barreira de concreto e, em seguida, colidiu contra uma motocicleta Honda CG 160.

Após a batida, o piloto da moto caiu sobre a faixa 3 de rolamento e ficou no chão até a chegada do atendimento. A vítima foi socorrida em estado grave.

A rodovia precisou ser totalmente interditada às 7h32 para o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A aeronave removeu o motociclista para atendimento médico às 8h08. As faixas 2 e 3 foram liberadas às 8h25, mas a faixa 1 permanecia interditada no momento da atualização.

Além do motociclista em estado grave, uma pessoa que estava no automóvel teve ferimentos leves e foi levada ao hospital por uma ambulância. Outras duas pessoas que estavam no carro não se feriram. O condutor do caminhão também saiu ileso.

Por causa da ocorrência, o trânsito ficou congestionado entre os kms 96 e 103, no sentido Norte da Anhanguera. A perícia chegou ao local por volta das 10h30.

Comentários

Comentários