Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, a SP-330, em Campinas. A colisão ocorreu no km 103, no sentido Norte, e provocou congestionamento de 7 quilômetros.

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Segundo informações apuradas no local, um caminhão VW 17190 trafegava pela faixa 2 quando bateu na traseira de um Ford Ka. Com o impacto, o carro perdeu o controle, atingiu a barreira de concreto e, em seguida, colidiu contra uma motocicleta Honda CG 160.

Após a batida, o piloto da moto caiu sobre a faixa 3 de rolamento e ficou no chão até a chegada do atendimento. A vítima foi socorrida em estado grave.