Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma moto na manhã desta quinta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, a SP-330, em Campinas. A colisão ocorreu no km 103, no sentido Norte, e provocou congestionamento de 7 quilômetros.
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Segundo informações apuradas no local, um caminhão VW 17190 trafegava pela faixa 2 quando bateu na traseira de um Ford Ka. Com o impacto, o carro perdeu o controle, atingiu a barreira de concreto e, em seguida, colidiu contra uma motocicleta Honda CG 160.
Após a batida, o piloto da moto caiu sobre a faixa 3 de rolamento e ficou no chão até a chegada do atendimento. A vítima foi socorrida em estado grave.
A rodovia precisou ser totalmente interditada às 7h32 para o pouso do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A aeronave removeu o motociclista para atendimento médico às 8h08. As faixas 2 e 3 foram liberadas às 8h25, mas a faixa 1 permanecia interditada no momento da atualização.
Além do motociclista em estado grave, uma pessoa que estava no automóvel teve ferimentos leves e foi levada ao hospital por uma ambulância. Outras duas pessoas que estavam no carro não se feriram. O condutor do caminhão também saiu ileso.
Por causa da ocorrência, o trânsito ficou congestionado entre os kms 96 e 103, no sentido Norte da Anhanguera. A perícia chegou ao local por volta das 10h30.