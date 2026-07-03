A agenda de Fernando Haddad (PT) na Unicamp, planejada para marcar presença política em um território historicamente favorável ao campo de esquerda, acabou dominada por um episódio de confronto. A aula magna realizada na noite desta quinta-feira (2), no Teatro de Arena, em Campinas, foi interrompida por um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL, e terminou com empurrões, agressões, troca de acusações e paralisação temporária da atividade.
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O evento tinha como tema os desafios econômicos do Brasil, desenvolvimento, justiça social e o futuro do país. Na prática, porém, a passagem do ex-ministro pela universidade também carregava peso eleitoral. Haddad é pré-candidato ao Governo de São Paulo em 2026 e tenta se apresentar como nome competitivo para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A escolha da Unicamp já repetia um roteiro conhecido. Em 2022, Lula esteve no mesmo Ciclo Básico da universidade em uma atividade chamada de aula magna, mas com forte clima de comício. Desta vez, a tentativa de transformar o ambiente universitário em vitrine de pré-campanha encontrou uma reação de adversários políticos.
Integrantes ligados ao MBL entraram no espaço durante a fala de Haddad e passaram a interromper o petista com críticas e provocações. Entre os temas levantados pelo grupo estavam a chamada “taxa das blusinhas”, a atuação de Haddad nos ministérios da Educação e da Fazenda e a acusação de que a atividade teria caráter de campanha eleitoral antecipada.
A tensão cresceu rapidamente. Participantes do evento reagiram à intervenção, e a confusão evoluiu para empurrões e agressões. A programação foi interrompida por alguns minutos até que o ambiente fosse parcialmente controlado.
A avaliação entre participantes foi de que a ação seguiu uma estratégia já usada anteriormente pelo mesmo grupo em outros eventos políticos: entrar no espaço, provocar o confronto, registrar a reação em vídeo e disputar a narrativa nas redes sociais.
Integrantes do MBL, por outro lado, afirmaram que compareceram ao evento para questionar Haddad diretamente e disseram que seus membros foram agredidos durante o tumulto.
Haddad permaneceu no palco durante a confusão. Segundo relatos, o ex-ministro continuou a conduzir a atividade e não teria identificado de imediato quem estava gravando ou de onde partiam todas as interrupções.