A agenda de Fernando Haddad (PT) na Unicamp, planejada para marcar presença política em um território historicamente favorável ao campo de esquerda, acabou dominada por um episódio de confronto. A aula magna realizada na noite desta quinta-feira (2), no Teatro de Arena, em Campinas, foi interrompida por um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL, e terminou com empurrões, agressões, troca de acusações e paralisação temporária da atividade.

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O evento tinha como tema os desafios econômicos do Brasil, desenvolvimento, justiça social e o futuro do país. Na prática, porém, a passagem do ex-ministro pela universidade também carregava peso eleitoral. Haddad é pré-candidato ao Governo de São Paulo em 2026 e tenta se apresentar como nome competitivo para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A escolha da Unicamp já repetia um roteiro conhecido. Em 2022, Lula esteve no mesmo Ciclo Básico da universidade em uma atividade chamada de aula magna, mas com forte clima de comício. Desta vez, a tentativa de transformar o ambiente universitário em vitrine de pré-campanha encontrou uma reação de adversários políticos.