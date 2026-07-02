A escolha da Unicamp para sediar uma das primeiras agendas de pré-campanha de Fernando Haddad (PT) em Campinas dificilmente surpreende. Pelo contrário. O roteiro segue exatamente uma estratégia já testada e aprovada pelo partido. Em 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva também escolheu a universidade para realizar a chamada "aula magna", que, na prática, acabou funcionando como um grande ato político naquela pré-campanha presidencial. Na verdade, foi um comício mesmo.

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Quatro anos depois, o cenário se repete. Haddad volta ao mesmo ambiente, agora com objetivo oficial de discutir economia, desenvolvimento e justiça social diante de um público formado por docentes, estudantes, servidores e simpatizantes de um campo político historicamente mais próximo da esquerda. É uma plateia receptiva, acolhedora e previsível.

Do ponto de vista da mobilização partidária, faz todo sentido. A Unicamp possui tradição de intenso debate político e costuma reunir segmentos importantes da base eleitoral petista. O problema é que Fernando Haddad não disputa apenas a manutenção desse eleitorado. Se pretende enfrentar um governador bem avaliado como Tarcísio de Freitas, precisará conquistar justamente quem hoje não está naturalmente ao seu lado.