A rotina de trabalho em um hotel de Paulínia terminou em violência na manhã desta quarta-feira, quando três funcionários foram atacados a facadas dentro de um hotel, na Avenida Trinta e Um de Março. A informação é da CBN Campinas.

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O suspeito é um homem que trabalhava como segurança no local. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, ele feriu o gerente, uma recepcionista e outro funcionário do estabelecimento.

As três vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Paulínia. Segundo a Prefeitura, todas deram entrada conscientes e com quadro estável. Dois dos feridos, no entanto, tinham previsão de passar por cirurgia. A terceira vítima apresentava ferimentos mais leves.