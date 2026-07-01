01 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Três funcionários são esfaqueados em hotel de Paulínia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Segurança ataca funcionários a facadas em hotel; suspeito se apresentou em uma base da Guarda Municipal.
Segurança ataca funcionários a facadas em hotel; suspeito se apresentou em uma base da Guarda Municipal.

A rotina de trabalho em um hotel de Paulínia terminou em violência na manhã desta quarta-feira, quando três funcionários foram atacados a facadas dentro de um hotel, na Avenida Trinta e Um de Março. A informação é da CBN Campinas.

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O suspeito é um homem que trabalhava como segurança no local. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, ele feriu o gerente, uma recepcionista e outro funcionário do estabelecimento.

As três vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Paulínia. Segundo a Prefeitura, todas deram entrada conscientes e com quadro estável. Dois dos feridos, no entanto, tinham previsão de passar por cirurgia. A terceira vítima apresentava ferimentos mais leves.

Depois do ataque, o segurança deixou o hotel e se entregou na base da Guarda Municipal, que fica nas proximidades do estabelecimento. Ele foi detido e encaminhado para as providências legais.

A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias da agressão.

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