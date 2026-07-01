A PM (Polícia Militar) prendeu, na terça-feira (30), um homem em flagrante por tentativa de furto a uma joalheria no Shopping Iguatemi, em Campinas. Segundo a corporação, equipes foram acionadas e montaram um cerco ao redor do estabelecimento.

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O suspeito foi localizado já no interior da loja e se rendeu sem oferecer resistência. Durante a vistoria no local, os agentes constataram que o criminoso teve acesso ao espaço por meio de um buraco aberto no forro, descendo até a área interna com o auxílio de uma corda.

O homem foi conduzido ao 1º DP (Distrito Policial) de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu à disposição da Justiça.