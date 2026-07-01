A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas iniciou uma obra de drenagem no Jardim Magnólia para conter o avanço de uma erosão em área próxima a moradias. A intervenção ocorre em um afluente do Córrego dos Patos e prevê a implantação de uma nova rede de galeria pluvial.

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O trabalho inclui a instalação de 70 metros de tubulação de concreto, com diâmetro de 1,5 metro. A estrutura será responsável por melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir o impacto da enxurrada sobre a margem do córrego.

A obra é considerada prioritária pela administração municipal por envolver uma área sensível, com habitações no entorno. A contenção da erosão busca evitar que o problema avance e comprometa a segurança das famílias que vivem próximas ao trecho.