A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas iniciou uma obra de drenagem no Jardim Magnólia para conter o avanço de uma erosão em área próxima a moradias. A intervenção ocorre em um afluente do Córrego dos Patos e prevê a implantação de uma nova rede de galeria pluvial.
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O trabalho inclui a instalação de 70 metros de tubulação de concreto, com diâmetro de 1,5 metro. A estrutura será responsável por melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir o impacto da enxurrada sobre a margem do córrego.
A obra é considerada prioritária pela administração municipal por envolver uma área sensível, com habitações no entorno. A contenção da erosão busca evitar que o problema avance e comprometa a segurança das famílias que vivem próximas ao trecho.
Além da intervenção de engenharia, a área também passa por processo de regularização fundiária junto à Secretaria de Habitação, a Sehab. As duas frentes seguem em paralelo, com o objetivo de dar mais segurança urbana e jurídica à comunidade.
A previsão da Secretaria de Serviços Públicos é concluir os trabalhos em 15 dias, dependendo das condições do tempo e do andamento das etapas de escavação e instalação da tubulação.
Para executar a obra, foram mobilizados oito profissionais, além de maquinário pesado. A operação conta com uma retroescavadeira, duas escavadeiras hidráulicas e um caminhão munck, usado para transportar e posicionar os tubos de concreto.