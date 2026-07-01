A quarta-feira (1º) será marcada por predomínio de sol na RMC (Região Metropolitana de Campinas), segundo a previsão do tempo. Os termômetros variam entre 15°C e 16°C pela manhã, com máxima prevista de 28°C durante a tarde.

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Entre o fim da manhã e o meio da tarde, são esperados períodos de ventos moderados, mas sem oferecer riscos à população. A condição climática favorece a realização de atividades ao ar livre em toda a região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).