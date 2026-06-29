29 de junho de 2026
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Flagrante em ferro-velho descobre placas roubadas de túmulos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Guarda Civil Municipal recuperou o material após investigação que começou com suspeita no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara.
Guarda Civil Municipal recuperou o material após investigação que começou com suspeita no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara.

Dois homens foram presos sob acusação de furto e receptação de 68 placas de bronze furtadas de cemitérios de Santa Bárbara d’Oeste. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), que recuperou parte do material e conduziu os suspeitos à delegacia.

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A ocorrência teve início após o Centro Integrado de Comunicação e Monitoramento acionar a GCM para verificar a atitude suspeita de um homem no Cemitério Campo da Ressurreição. Durante vistoria no local, os agentes constataram o furto de 13 placas de bronze.

O suspeito foi localizado na Avenida Bandeirantes. Em abordagem, a equipe encontrou dentro da mochila dele 21 placas identificadoras de túmulos e uma chave de fenda, instrumento usado no crime. O homem confessou os furtos, praticados na manhã do mesmo dia, e afirmou que parte do material havia sido retirada do Cemitério da Paz. Ele recebeu voz de prisão por furto qualificado.

Durante a investigação, o detido revelou que comercializava as placas em um ferro-velho localizado no Jardim Sartori. No estabelecimento, o proprietário negou inicialmente ter comprado os itens, mas autorizou a entrada dos guardas.

Em vistoria no imóvel, foram encontradas 47 placas de bronze escondidas dentro de mochilas no banheiro do local. Diante da evidência, o dono do ferro-velho admitiu que comprava os materiais do autor dos furtos e foi preso em flagrante por receptação.

Os dois detidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde as prisões foram ratificadas. As 68 placas recuperadas foram entregues ao administrador dos cemitérios municipais.

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