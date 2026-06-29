Dois homens foram presos sob acusação de furto e receptação de 68 placas de bronze furtadas de cemitérios de Santa Bárbara d’Oeste. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), que recuperou parte do material e conduziu os suspeitos à delegacia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência teve início após o Centro Integrado de Comunicação e Monitoramento acionar a GCM para verificar a atitude suspeita de um homem no Cemitério Campo da Ressurreição. Durante vistoria no local, os agentes constataram o furto de 13 placas de bronze.

O suspeito foi localizado na Avenida Bandeirantes. Em abordagem, a equipe encontrou dentro da mochila dele 21 placas identificadoras de túmulos e uma chave de fenda, instrumento usado no crime. O homem confessou os furtos, praticados na manhã do mesmo dia, e afirmou que parte do material havia sido retirada do Cemitério da Paz. Ele recebeu voz de prisão por furto qualificado.