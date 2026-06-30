A Guarda Municipal de Campinas recuperou uma motocicleta furtada e apreendeu um simulacro de arma de fogo na manhã desta terça-feira (30), após uma perseguição que começou na Avenida John Boyd Dunlop e terminou no Jardim Lisa.

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Segundo a corporação, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos, o GPOM, fazia patrulhamento pela avenida quando avistou uma motocicleta com a placa parcialmente encoberta. O condutor trafegava em alta velocidade e avançava semáforos vermelhos.

Os guardas deram ordem de parada, mas o motociclista desobedeceu e fugiu. Ele foi acompanhado até o Jardim Lisa, onde perdeu o controle da moto e caiu. Em seguida, abandonou o veículo e tentou escapar a pé.