Um motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta na noite desta segunda-feira (29), na Rodovia SP-065, a Dom Pedro I, em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 19h01, no km 139, no sentido Sul da pista.
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Segundo informações coletadas no local, a motocicleta seguia pelo sentido Sul quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira de uma carreta Scania.
Após a batida, a carreta parou no acostamento e a moto, uma Titan, ficou sobre a faixa 3 de rolamento. O acidente foi registrado como colisão seguida de tombamento da motocicleta.
A ocorrência foi classificada com criticidade alta, por envolver vítima fatal. Não havia informações sobre congestionamento no trecho no momento das atualizações.
Por causa do atendimento, o acostamento e a faixa 3 no sentido Sul ficaram interditados das 19h01 às 22h45. A perícia esteve no local por volta das 21h15. Às 22h22, a funerária chegou ao trecho.
A carreta foi liberada e seguiu viagem. A motocicleta foi removida pelo guincho da concessionária até a base da Polícia Militar Rodoviária. A ocorrência foi finalizada na madrugada desta terça-feira (30).