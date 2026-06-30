Um motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta na noite desta segunda-feira (29), na Rodovia SP-065, a Dom Pedro I, em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 19h01, no km 139, no sentido Sul da pista.

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Segundo informações coletadas no local, a motocicleta seguia pelo sentido Sul quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira de uma carreta Scania.

Após a batida, a carreta parou no acostamento e a moto, uma Titan, ficou sobre a faixa 3 de rolamento. O acidente foi registrado como colisão seguida de tombamento da motocicleta.