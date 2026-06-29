29 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TIROS NO MERCADO

Dois homens são baleados na fila de mercado em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Os criminosos dispararam de dentro de um carro que passou pelo local e fugiram em seguida; ninguém foi preso até o momento.
Os criminosos dispararam de dentro de um carro que passou pelo local e fugiram em seguida; ninguém foi preso até o momento.

Dois homens foram baleados na tarde de domingo (28), dentro de um mercado no Jardim Marisa, na região do Campo Belo, em Campinas. Os criminosos dispararam de dentro de um carro que passou pelo local e fugiram em seguida. Ninguém foi preso até o momento.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na fila do caixa quando foram surpreendidas pelos tiros. Uma delas foi atingida por três disparos e socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O outro ferido foi levado à Santa Casa de Valinhos.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O caso foi levado e registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que investiga a autoria e a motivação do ataque.

Comentários

Comentários