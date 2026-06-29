Dois homens foram baleados na tarde de domingo (28), dentro de um mercado no Jardim Marisa, na região do Campo Belo, em Campinas. Os criminosos dispararam de dentro de um carro que passou pelo local e fugiram em seguida. Ninguém foi preso até o momento.

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Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na fila do caixa quando foram surpreendidas pelos tiros. Uma delas foi atingida por três disparos e socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O outro ferido foi levado à Santa Casa de Valinhos.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. O caso foi levado e registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, que investiga a autoria e a motivação do ataque.