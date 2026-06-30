As câmeras de fiscalização remota da Emdec flagraram 7 mil infrações por transposição irregular de pista no cruzamento das avenidas Dr. Moraes Salles e Irmã Serafina, no Centro de Campinas, entre janeiro e junho de 2026. O número representa mais de 47% das condutas de risco autuadas por videomonitoramento na cidade neste ano.
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Ao todo, a Emdec registrou 14,8 mil autuações por condutas irregulares por meio das câmeras de fiscalização remota no primeiro semestre. Os dados são do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, o CCO. Atualmente, Campinas conta com 19 pontos de fiscalização remota, monitorados por agentes da mobilidade urbana, responsáveis pelas autuações.
No cruzamento da Moraes Salles com a Irmã Serafina, a proibição de mudança de pista é sinalizada por placas. Além da sinalização regulamentar, há também uma placa educativa com o alerta “Não mude de pista”. A Emdec afirma que o risco é ampliado pela intensa circulação de ônibus do transporte público coletivo na região.
A transposição irregular de pista foi a conduta mais identificada pelo videomonitoramento neste ano. O número é quase o dobro das infrações por uso indevido de faixa exclusiva, que somaram 3,8 mil flagrantes em 2026.
Quando considerados também os registros feitos em campo por agentes da mobilidade urbana, Campinas soma 7,2 mil infrações por transposição de pista até meados de junho. No mesmo período de 2025, foram 4,5 mil ocorrências desse tipo. Em todo o ano passado, a cidade registrou 12,9 mil infrações por essa conduta.
Imagens registradas em junho mostram situações de risco e acidentes provocados pela mudança irregular de pista. Em um dos flagrantes, no dia 20 de junho, três motociclistas aparecem realizando a transposição proibida da pista interna da Irmã Serafina para a pista externa. O terceiro motociclista se arrisca duas vezes e acaba atingido por um ônibus da linha 310, que atendia a região da Vila Olímpia.
Outros motociclistas e o motorista do ônibus pararam para prestar socorro. Segundo a Emdec, a ocorrência foi registrada como sinistro sem vítima, mas poderia ter tido consequências mais graves.
O coordenador do CCO da Emdec, Ayrton Martins, afirmou que a conduta coloca em risco não apenas o infrator, mas também os demais usuários da via. “A ocorrência foi registrada como sinistro sem vítima, mas poderia ter consequências fatais. Além de arriscar a própria vida, quem insiste em mudar de pista neste ponto coloca em risco a segurança dos demais usuários das vias”, disse.
Ele também destacou o impacto no transporte coletivo. “Neste caso, houve ainda o impacto indireto na previsibilidade do transporte público e aos usuários, que precisaram ser transferidos para outro veículo”, completou.
Entre 2023 e 2026, o cruzamento entre as avenidas Moraes Salles e Irmã Serafina registrou 29 sinistros contabilizados pela Emdec. Desse total, 25 foram sem vítimas, três tiveram vítimas feridas e um foi atropelamento não fatal. Em 2026, foram quatro sinistros no local, todos sem vítimas. Não houve registro de morte no período.
A transposição irregular está prevista no artigo 185 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.