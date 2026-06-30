As câmeras de fiscalização remota da Emdec flagraram 7 mil infrações por transposição irregular de pista no cruzamento das avenidas Dr. Moraes Salles e Irmã Serafina, no Centro de Campinas, entre janeiro e junho de 2026. O número representa mais de 47% das condutas de risco autuadas por videomonitoramento na cidade neste ano.

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Ao todo, a Emdec registrou 14,8 mil autuações por condutas irregulares por meio das câmeras de fiscalização remota no primeiro semestre. Os dados são do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, o CCO. Atualmente, Campinas conta com 19 pontos de fiscalização remota, monitorados por agentes da mobilidade urbana, responsáveis pelas autuações.

No cruzamento da Moraes Salles com a Irmã Serafina, a proibição de mudança de pista é sinalizada por placas. Além da sinalização regulamentar, há também uma placa educativa com o alerta “Não mude de pista”. A Emdec afirma que o risco é ampliado pela intensa circulação de ônibus do transporte público coletivo na região.