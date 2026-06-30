A Câmara Municipal de Campinas entrou oficialmente em recesso parlamentar nesta segunda-feira, após realizar sessões extraordinárias para concluir a votação de projetos pendentes. Encerra-se um semestre que dificilmente será lembrado pela produção legislativa. O período ficou marcado por uma sucessão quase ininterrupta de crises políticas, denúncias, pedidos de cassação, investigações e confrontos internos que transformaram o plenário em palco permanente de turbulências.

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A sensação é de que cada semestre consegue superar o anterior em dramaticidade. Se nos últimos anos a Câmara já vinha convivendo com uma rotina de escândalos, os primeiros seis meses deste ano elevaram novamente a temperatura política da Casa.

O semestre começou com um fato inédito. Pela primeira vez desde a criação do Código de Ética, um vereador foi punido disciplinarmente. Otto Alejandro cumpriu suspensão de 45 dias aprovada pelo plenário, estabelecendo um precedente importante para o Legislativo campineiro.