A 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de Campinas reuniu milhares de pessoas neste domingo (28) na região central da cidade. O evento integrou a programação do Mês da Diversidade e levou ao público uma agenda com apresentações artísticas, atrações culturais e manifestações em defesa da inclusão, do respeito e da igualdade.
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A concentração ocorreu na Praça Guilherme de Almeida, no Centro. Ao longo da tarde, os participantes seguiram em caminhada pelas ruas centrais, em um ambiente marcado por música, cores, performances e mensagens de valorização da diversidade.
A programação contou com shows, apresentações e artistas ligados à cena LGBTQIA+, reforçando o caráter cultural e político da Parada. O evento também funcionou como espaço de encontro, convivência e visibilidade para a comunidade e apoiadores da causa.
Realizada no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a Parada faz referência à resistência iniciada em Stonewall, em 1969, considerada um marco histórico na luta por direitos civis da comunidade LGBTQIA+.
O evento contou com apoio da Prefeitura de Campinas, além de órgãos e entidades envolvidos na organização e na estrutura de atendimento ao público. Medidas de segurança também foram adotadas para garantir a tranquilidade dos participantes durante a programação.