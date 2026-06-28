Uma denúncia levou à prisão em flagrante de um homem de 38 anos na madrugada deste domingo, 28, no bairro Jardim Primavera, em Hortolândia. Ele é suspeito de estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, uma adolescente de 13 anos.

A captura do suspeito só foi possível após a jovem conseguir escapar da residência e procurar as autoridades para relatar os abusos.

Durante a audiência de custódia realizada ainda no domingo, a Justiça converteu a prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva. Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Sumaré.