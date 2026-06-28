Uma denúncia levou à prisão em flagrante de um homem de 38 anos na madrugada deste domingo, 28, no bairro Jardim Primavera, em Hortolândia. Ele é suspeito de estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, uma adolescente de 13 anos.
A captura do suspeito só foi possível após a jovem conseguir escapar da residência e procurar as autoridades para relatar os abusos.
Durante a audiência de custódia realizada ainda no domingo, a Justiça converteu a prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva. Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Sumaré.
De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, um dos episódios mais recentes de violência ocorreu na última quarta-feira, 24, durante o jogo do Brasil contra a seleção da Escócia, na Copa do Mundo.
Para comprovar o crime, a adolescente utilizou um aparelho para gravar a conduta do pai. O arquivo de áudio foi entregue aos policiais e anexado formalmente ao inquérito.
No registro, ouve-se ao fundo o som da transmissão de uma partida de futebol, enquanto a vítima chora e pede para o agressor parar, relatando dor.
Após a denúncia no plantão policial, a Guarda Municipal foi acionada e localizou o homem no imóvel da família. No momento da abordagem, ele tentou conter a ação dos agentes e acabou autuado também pelo crime de resistência.
A mãe da adolescente também deve ser investigada. Em depoimento, a menor de idade afirmou que já havia relatado as agressões sexuais para a mãe em ocasiões anteriores, mas não recebeu crédito.
Diante do relato de negligência, a Polícia Civil abriu uma linha de apuração paralela para avaliar a conduta da responsável por potencial omissão de socorro e proteção.
A jovem passou por exames periciais no Instituto Médico Legal de Americana. O Conselho Tutelar foi formalmente notificado sobre a ocorrência e determinou, de forma preventiva, o distanciamento da adolescente do ambiente materno. A guarda provisória da vítima foi concedida à avó.