Uma ação de patrulhamento da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de um caminhão e na localização de um desmanche clandestino com seis veículos em processo de desmonte, no domingo (28), no bairro Satélite Íris, na região do distrito do Campo Grande.
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Segundo a corporação, a equipe da Base Oeste desembarcou da viatura para atravessar uma via separada por um córrego quando dois homens, que estavam dentro de um caminhão, receberam ordem de parada, mas desobedeceram e fugiram com o veículo.
Após um breve acompanhamento, os suspeitos abandonaram o caminhão e escaparam a pé por vielas da região. Apesar das buscas realizadas no entorno, os homens não foram localizados.
No interior do caminhão-baú, os agentes encontraram diversas peças de veículos já desmontadas. Durante as diligências nas proximidades, a equipe localizou ainda um barracão que funcionava como desmanche clandestino. No local, foram encontrados seis veículos em fase de desmonte.
Todo o material foi apresentado na 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas. Foram apreendidos o caminhão, um motor, uma carcaça de veículo, peças automotivas diversas, rodas, eixos, bancos, painel e ferramentas utilizadas no desmonte.