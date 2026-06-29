Uma ação de patrulhamento da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de um caminhão e na localização de um desmanche clandestino com seis veículos em processo de desmonte, no domingo (28), no bairro Satélite Íris, na região do distrito do Campo Grande.

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Segundo a corporação, a equipe da Base Oeste desembarcou da viatura para atravessar uma via separada por um córrego quando dois homens, que estavam dentro de um caminhão, receberam ordem de parada, mas desobedeceram e fugiram com o veículo.

Após um breve acompanhamento, os suspeitos abandonaram o caminhão e escaparam a pé por vielas da região. Apesar das buscas realizadas no entorno, os homens não foram localizados.