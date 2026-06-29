29 de junho de 2026
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RODOVIA

Trabalhadores da Replan bloqueiam trecho da Zeferino Vaz

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Trabalhadores da Replan fazem protesto em frente à portaria da refinaria; pista chegou a ser totalmente bloqueada.
Trabalhadores da Replan fazem protesto em frente à portaria da refinaria; pista chegou a ser totalmente bloqueada.

Uma manifestação de trabalhadores terceirizados da Replan provocou bloqueios na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, na manhã desta segunda-feira (29). O protesto ocorre na altura do km 129, no sentido Norte, em frente à portaria de entrada da Refinaria de Paulínia, em trecho administrado pela concessionária Rota das Bandeiras.

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Segundo informações registradas no local, os manifestantes em greve chegaram a interditar totalmente a pista norte durante a madrugada. O bloqueio total começou às 4h47 e foi encerrado às 5h11, após orientação da equipe da concessionária para que o grupo se deslocasse até a portaria da refinaria.

Apesar da liberação total da pista naquele momento, a ocorrência seguia ativa no início da manhã, com interdição parcial no acostamento e nas faixas 2 e 3 do sentido Norte. A manifestação provocava tráfego congestionado em cerca de 1 quilômetro, entre os kms 128 e 129, com veículos represados.

A ocorrência foi classificada com criticidade moderada, por envolver manifestação e interdição parcial ativa por mais de 30 minutos. O tempo era bom no momento do registro.

A trabalhadores reivindicam 9% de reposição salarial.

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