Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em Campinas serão atendidos por um novo projeto voltado à saúde, bem-estar, cidadania e reintegração social. A iniciativa foi inaugurada no Fórum Doutor Alberto Pinto de Moraes, e reúne o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Unicamp e a Fundação Casa.

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O projeto, chamado “Tribunal de Justiça, Unicamp e Fundação Casa: juntos pela saúde e bem-estar dos adolescentes internados”, terá duração de três anos e investimento total de R$ 1.026.254,72, o equivalente a cerca de R$ 342 mil por ano. A execução será feita por equipe técnica da Unicamp, formada por profissionais de psicologia e serviço social.

A proposta é oferecer acompanhamento integrado a adolescentes em internação, com foco na prevenção, no cuidado em saúde mental e no fortalecimento de trajetórias de cidadania. O projeto também prevê ações educativas, atividades culturais e atendimento a demandas imediatas identificadas durante o período de internação.