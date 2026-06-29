A última semana de junho começa com tempo firme em Campinas e região. Depois de um começo de inverno marcado por chuva e temperaturas mais baixas, a segunda-feira traz de volta um cenário mais ameno, com sol predominando, friozinho no começo da manhã e uma tarde de temperaturas agradáveis.

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A previsão indica mínima de 14°C, exigindo agasalho nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima chega aos 26°C durante a tarde. Essa amplitude térmica de 12°C é característica da estação e proporciona um aquecimento gradual ao longo do dia, sem previsão de calor excessivo.

O tempo permanece sem expectativa de chuva, e o sol aparece entre algumas nuvens durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar continua elevada nas primeiras horas da manhã, mas diminui gradualmente ao longo da tarde, sem atingir níveis preocupantes.