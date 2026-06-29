A última semana de junho começa com tempo firme em Campinas e região. Depois de um começo de inverno marcado por chuva e temperaturas mais baixas, a segunda-feira traz de volta um cenário mais ameno, com sol predominando, friozinho no começo da manhã e uma tarde de temperaturas agradáveis.
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A previsão indica mínima de 14°C, exigindo agasalho nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima chega aos 26°C durante a tarde. Essa amplitude térmica de 12°C é característica da estação e proporciona um aquecimento gradual ao longo do dia, sem previsão de calor excessivo.
O tempo permanece sem expectativa de chuva, e o sol aparece entre algumas nuvens durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar continua elevada nas primeiras horas da manhã, mas diminui gradualmente ao longo da tarde, sem atingir níveis preocupantes.
Após uma sequência de dias com instabilidade na semana passada, provocada pela passagem de frentes frias, a atmosfera voltou a se estabilizar. A segunda-feira abre a semana com um clima bastante agradável, ainda mais em dia de jogo do Brasil.