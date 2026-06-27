O prefeito Dário Saadi assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de drenagem e pavimentação da Avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence, região do Campo Grande, em Campinas.
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A intervenção será realizada no trecho entre a Avenida Camucim e a Avenida John Boyd Dunlop. A via é considerada uma rota de ligação entre os distritos do Campo Grande e do Ouro Verde, duas das regiões mais populosas da cidade.
Segundo a Prefeitura, a obra busca melhorar as condições de circulação, dar mais segurança ao tráfego e reduzir problemas relacionados ao escoamento de água na região. O investimento total previsto é de R$ 3.968.414,54.
A execução ficará a cargo da empresa Comercial e Construtora Fênix Ltda., sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Durante a assinatura da ordem de serviço, Dário afirmou que a intervenção terá impacto direto na rotina dos moradores. “Toda obra que envolve mobilidade urbana impacta diretamente em qualidade de vida para a população. Centenas de pessoas serão beneficiadas com a pavimentação dessa importante avenida e nós vamos continuar investindo cada vez mais em projetos como esses”, disse o prefeito.
O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, destacou que a obra envolve não apenas a pavimentação, mas também melhorias no sistema de drenagem. “Essa obra qualifica um eixo de mobilidade urbana essencial para a nossa cidade, garantindo mais segurança e fluidez no deslocamento diário de milhares de pessoas. Trata-se de uma obra complexa que irá impactar principalmente na drenagem da água nesta região”, afirmou.
A Prefeitura informou que a obra faz parte do conjunto de intervenções em infraestrutura urbana voltadas à melhoria da mobilidade em bairros mais afastados da região central.