O prefeito Dário Saadi assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de drenagem e pavimentação da Avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence, região do Campo Grande, em Campinas.

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A intervenção será realizada no trecho entre a Avenida Camucim e a Avenida John Boyd Dunlop. A via é considerada uma rota de ligação entre os distritos do Campo Grande e do Ouro Verde, duas das regiões mais populosas da cidade.

Segundo a Prefeitura, a obra busca melhorar as condições de circulação, dar mais segurança ao tráfego e reduzir problemas relacionados ao escoamento de água na região. O investimento total previsto é de R$ 3.968.414,54.