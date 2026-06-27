O começo do inverno em Campinas e região tem fugido do padrão esperado para esta época do ano. Em vez do frio seco, comum entre junho e agosto, a região entrou na nova estação sob chuva frequente, céu encoberto e umidade elevada. Em entrevista ao FPX Cast PodConecta, a pesquisadora do Cepagri/Unicamp, Ana Ávila, classificou o cenário como atípico e relacionou o período chuvoso à atuação de uma frente fria intensa e à possível formação de um novo episódio de El Niño.

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Segundo Ana, o mês de junho normalmente marca o início do período mais seco do ano, mas os últimos dias mostraram um comportamento diferente. “Nós estamos com um inverno atípico, haja vista a chuva. Nós estamos observando já um volume bem expressivo nas últimas 24 horas. Junho é um período seco, o inverno é o período mais seco que nós temos, e nós estamos com a expectativa de um inverno que está se mostrando com uma cara de úmido, chuvoso”, afirmou.

A pesquisadora explicou que a chuva registrada neste início de inverno esteve associada à passagem de uma frente fria forte, acompanhada por uma massa de ar frio. A cidade chegou a registrar em 72 horas o acumulado de chuva de 85 milímetros na região Sul, o que levou a fechamento preventivo de parques. O sistema, segundo ela, atravessou parte do país e ajudou a manter as instabilidades sobre a região. Ao mesmo tempo, o comportamento da atmosfera pode já ter relação com o El Niño em formação.