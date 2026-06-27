O começo do inverno em Campinas e região tem fugido do padrão esperado para esta época do ano. Em vez do frio seco, comum entre junho e agosto, a região entrou na nova estação sob chuva frequente, céu encoberto e umidade elevada. Em entrevista ao FPX Cast PodConecta, a pesquisadora do Cepagri/Unicamp, Ana Ávila, classificou o cenário como atípico e relacionou o período chuvoso à atuação de uma frente fria intensa e à possível formação de um novo episódio de El Niño.
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Segundo Ana, o mês de junho normalmente marca o início do período mais seco do ano, mas os últimos dias mostraram um comportamento diferente. “Nós estamos com um inverno atípico, haja vista a chuva. Nós estamos observando já um volume bem expressivo nas últimas 24 horas. Junho é um período seco, o inverno é o período mais seco que nós temos, e nós estamos com a expectativa de um inverno que está se mostrando com uma cara de úmido, chuvoso”, afirmou.
A pesquisadora explicou que a chuva registrada neste início de inverno esteve associada à passagem de uma frente fria forte, acompanhada por uma massa de ar frio. A cidade chegou a registrar em 72 horas o acumulado de chuva de 85 milímetros na região Sul, o que levou a fechamento preventivo de parques. O sistema, segundo ela, atravessou parte do país e ajudou a manter as instabilidades sobre a região. Ao mesmo tempo, o comportamento da atmosfera pode já ter relação com o El Niño em formação.
“Nós estamos com uma frente fria, e essa frente fria veio com bastante intensidade. Ela praticamente atravessa o país, aqui de Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e vem acompanhada de uma intensa massa de ar frio. É isso que está trazendo essa chuva”, explicou Ana Ávila.
O El Niño ainda não está oficialmente configurado, mas a pesquisadora afirmou que a chance de formação é muito alta. O fenômeno ocorre a partir do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na região próxima à Linha do Equador, com reflexos na circulação atmosférica e no comportamento das chuvas e temperaturas em diferentes partes do planeta.
“Há uma chance praticamente quase 100% de que ele realmente se forme no próximo mês. Na verdade, que ele se configure. Ele deve se configurar no próximo mês, final de julho, agosto”, disse. Segundo Ana, mesmo antes da configuração oficial, o fenômeno já pode influenciar o padrão mais úmido observado neste inverno.
Um Super El Niño
Reprodução/FPX Cast
A possibilidade de um Super El Niño também entrou na conversa. Ana explicou que o termo vem sendo usado por causa da velocidade do aquecimento das águas do Pacífico. “As águas do Oceano Pacífico aqueceram de uma forma muito rápida, surpreendentemente rápida. Por isso também que vem se falando muito no Super El Niño”, afirmou.
Para Campinas e região, o impacto mais consistente associado ao El Niño é o aumento das temperaturas, principalmente na primavera e no verão. A pesquisadora ponderou, no entanto, que a região fica em uma área de transição, entre padrões mais secos e mais úmidos. Por isso, o comportamento das chuvas exige acompanhamento constante.
“O principal impacto que nós temos aqui, cientificamente comprovado, é a questão do calor. A primavera deve ser de temperaturas bem mais altas. Já em agosto, mais para o final do inverno, a gente vai ter temperaturas mais altas, e isso é um dos impactos do fenômeno El Niño”, explicou.
A combinação entre calor e umidade pode aumentar o risco de tempestades no segundo semestre. Ana destacou que os modelos indicam um inverno mais úmido e uma primavera que pode começar com chuva. Com temperaturas mais altas, esses episódios podem ganhar força. “Se nós estamos falando de primavera mais quente e uma tendência até de chuvas, significa que essas chuvas, em função do calor, podem vir mais volumosas, mais intensas, com riscos de tempestades”, afirmou.
Apesar dos transtornos causados pela chuva, a pesquisadora ressaltou que o volume registrado nos últimos dias trouxe algum alívio para um ano que vinha com precipitações abaixo da média. Para se ter uma ideia, os números do Cepagri mostram que Campinas teve chuvas abaixo da média em todos meses, a exceção está sendo justamente junho com a atípica e volumosa precipitação de início de inverno, que fez o mês ter um salto e ultrapassar o esperado.
A umidade ajuda a reduzir o risco de queimadas, melhora a qualidade do ar e ameniza a pressão sobre os recursos hídricos, ainda que volumes mais expressivos sejam necessários para recuperação consistente dos reservatórios. “Ele dá um alento, traz mais umidade, diminui o risco de queimadas e já dá uma aliviada nessa situação que a gente vem enfrentando com relação aos recursos hídricos aqui na nossa região”, disse.
10 anos da microexplosão
Reprodução/EPTV
A entrevista também relembrou os 10 anos da microexplosão que atingiu Campinas, episódio que deixou um rastro de destruição em áreas como Taquaral, Vila Nova, entorno da Rodovia Dom Pedro, Galeria Shopping e região de Sousas. Ana explicou que microexplosões e tornados são fenômenos severos, de formação rápida e difícil previsibilidade. O evento climático ocorrido em 5 de junho de 2016 provocou a queda de mais de 2,4 mil árvores e deixou uma trilha de destroços de aproximadamente 48 quilômetros pela cidade.
“Microexplosão e tornado são fenômenos severos. Eles têm por característica a formação em um curto espaço de tempo. Em questão de minutos você tem a formação”, explicou. Segundo ela, a previsão consegue indicar condições favoráveis para eventos severos, mas a identificação precisa muitas vezes só ocorre quando o fenômeno já está em formação.
Ao descrever a microexplosão, Ana usou uma imagem didática. “A microexplosão funciona como um colchão de água e gelo que despenca da nuvem em direção ao solo. É como se a nuvem fosse se formando, se intensificando, com correntes intensas no interior da nuvem”, afirmou. Ela lembrou ainda que, no episódio de 2016, houve grande incidência de descargas elétricas. “Aqui a gente teve praticamente um raio por segundo. Foi uma coisa assustadora”, disse.
O Novo Radar
Divulgação/PMC
A pesquisadora destacou que a região avançou na capacidade de monitoramento desde então, principalmente com a aquisição e instalação de um radar meteorológico voltado à Região Metropolitana de Campinas. O equipamento era uma demanda antiga do Cepagri e passou a integrar uma rede de informações usada também pela Defesa Civil do Estado.
“Nós tivemos uma aquisição muito importante aqui para a nossa região, resultado de uma parceria da Região Metropolitana de Campinas, da Agencamp, do Conselho de Prefeitos, que financiou a compra de um radar, e a Unicamp fez uma contrapartida”, explicou Ana.
O radar instalado na região fornece imagens em tempo real e ajuda no trabalho de emissão de avisos e alertas. Segundo a pesquisadora, os dados chegam às defesas civis municipais e à Defesa Civil Estadual. “Hoje, todos os municípios da Região Metropolitana de Campinas recebem as imagens. Elas são geradas a cada cinco minutos. Além dos municípios, a Defesa Civil do Estado também recebe essas imagens em tempo real”, afirmou.
Ana lembrou que a tragédia de São Sebastião, no Litoral Norte, em 2023, também acelerou a discussão sobre prevenção e sistemas de alerta no Estado. Para ela, Campinas e a RMC vivem um processo de aprimoramento, com avanço na tecnologia, mas ainda com desafios em manutenção, formação de profissionais, comunicação com a população e interpretação correta dos alertas.
“A gente está num momento realmente de transição. Muitas vezes, ainda de forma bastante surpreendente, os eventos severos estão acontecendo. É inevitável, é inegável isso. Na verdade, nós estamos já antecipando coisas que a gente estimava para 2030 em diante, e a gente já está vivendo”, alertou.
Para os próximos meses, a pesquisadora reforça que o monitoramento será essencial. A tendência, segundo ela, é de um inverno mais úmido que o normal e de maior preocupação com o calor na primavera e no verão. O comportamento das chuvas, no entanto, dependerá das condições atmosféricas de curto prazo.
“O que a gente realmente alerta, e a probabilidade é muito alta, é o calor na primavera e no verão”, afirmou Ana. Segundo ela, a preparação das cidades, a comunicação eficiente e a adaptação às mudanças climáticas serão decisivas para reduzir riscos diante de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos.