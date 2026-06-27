O debate sobre a liberação de rodeios em Campinas voltou a tramitar na Câmara Municipal. Depois de uma proposta semelhante ser derrotada ainda na Comissão de Constituição e Legalidade e arquivada, agora o vereador Benê Lima (PL) protocolou um novo projeto com o objetivo de permitir a realização de rodeios, montarias, provas equestres, exposições agropecuárias e eventos similares no município.

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A proposta altera a Lei nº 15.449/2017, que trata da proteção e do bem-estar animal em Campinas. O texto apresentado por Benê prevê a liberação de eventos tradicionais rurais que envolvam grandes animais, desde que realizados de forma temporária, com autorização do poder público municipal e observância de normas de proteção, segurança, higiene, manejo, saúde e bem-estar animal.

Pelo projeto, a participação de animais nesses eventos não seria considerada, por si só, maus-tratos, desde que as regras previstas na legislação sejam cumpridas. O texto também proíbe condutas que causem dor, sofrimento, ferimentos, lesões, exaustão, abandono, privação de alimento ou água, exposição a condições inadequadas, castigos físicos, práticas abusivas ou uso de instrumentos que comprometam a integridade física dos animais.