A Câmara Municipal de Campinas reorganizou a agenda legislativa desta segunda-feira (29) por causa do jogo do Brasil contra o Japão, marcado para as 14h, pela Copa do Mundo. O expediente da Casa será suspenso a partir das 12h, e a sessão ordinária que ocorreria no período da tarde foi cancelada.

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Para antecipar votações e limpar parte da pauta antes da paralisação, a Presidência convocou a 5ª e a 6ª Reuniões Extraordinárias de 2026, que serão realizadas a partir das 10h. A medida foi adotada com base na Portaria nº 8/2026, que definiu o funcionamento da Câmara em razão dos jogos da Seleção Brasileira.

A mudança também impactou a tramitação ordinária do Legislativo. De acordo com publicação no Diário Oficial da Câmara, a 40ª Reunião Ordinária foi transferida para o dia 3 de agosto, levando em conta a suspensão do expediente desta segunda-feira e o recesso parlamentar no mês de julho. As pautas da 40ª e da 41ª reuniões ordinárias serão publicadas em 31 de julho.