Equipes de segurança de Campinas recuperaram duas motocicletas com registro de furto e roubo em ocorrências distintas. Em um dos casos, o veículo foi localizado escondido em uma área de mata no Parque Xangri-lá. No outro, um homem de 23 anos foi preso em flagrante por receptação na região da Vila João Jorge.

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A primeira ocorrência foi registrada após uma denúncia recebida por uma equipe da Base Leste. Os agentes foram até uma área de mata no Parque Xangri-lá e encontraram uma Honda Bros 160 escondida no meio do matagal.

Durante a consulta ao emplacamento, foi constatado que a motocicleta tinha registro de furto. Os agentes retiraram o veículo do local e fizeram contato com o proprietário, que informou que a moto havia sido levada do local de trabalho.