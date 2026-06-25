Equipes de segurança de Campinas recuperaram duas motocicletas com registro de furto e roubo em ocorrências distintas. Em um dos casos, o veículo foi localizado escondido em uma área de mata no Parque Xangri-lá. No outro, um homem de 23 anos foi preso em flagrante por receptação na região da Vila João Jorge.
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A primeira ocorrência foi registrada após uma denúncia recebida por uma equipe da Base Leste. Os agentes foram até uma área de mata no Parque Xangri-lá e encontraram uma Honda Bros 160 escondida no meio do matagal.
Durante a consulta ao emplacamento, foi constatado que a motocicleta tinha registro de furto. Os agentes retiraram o veículo do local e fizeram contato com o proprietário, que informou que a moto havia sido levada do local de trabalho.
O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de localização e entrega. A motocicleta foi restituída ao dono.
Em outra ocorrência, uma equipe do Grupo de Ações Especiais recebeu informações, durante patrulhamento na Vila João Jorge, sobre uma motocicleta roubada que estaria circulando pela região central de Campinas.
Com a intensificação das buscas, os agentes localizaram o veículo e abordaram o condutor, um homem de 23 anos. A ocorrência foi encaminhada à delegacia responsável pela área.
Após a análise dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação e permaneceu à disposição da Justiça.