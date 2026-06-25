Um acidente envolvendo uma motocicleta, um utilitário e uma carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã desta quinta-feira (25), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

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Segundo informações da concessionária Renovias, a ocorrência foi registrada por volta das 6h51, na altura do km 162, no sentido Norte da rodovia.

A dinâmica da colisão ainda não foi detalhada. O boletim da ocorrência informa apenas que o acidente foi seguido de tombamento da motocicleta.