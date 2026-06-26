26 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

Criminosos em moto disparam seis vezes e ferem dois em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dois homens em uma moto atiraram contra uma adega no Parque Valença; duas pessoas foram baleadas.
Dois homens em uma moto atiraram contra uma adega no Parque Valença; duas pessoas foram baleadas.

Duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em uma adega no Parque Valença, em Campinas. Um homem foi atingido de raspão na cabeça e uma mulher foi baleada no quadril. As informações são da TH+ Record.

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As vítimas estavam dentro do estabelecimento no momento dos disparos. Imagens de câmera de segurança registraram a ação e mostram que havia nove pessoas dentro da adega quando o ataque aconteceu.

Segundo as informações iniciais, dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram em direção ao interior do comércio. Pelo menos seis disparos foram efetuados.

O homem ferido teria acabado de deixar o filho em uma escola localizada ao lado da adega. Após ser atingido, ele foi socorrido por moradores do bairro e familiares, que o levaram até a UPA Campo Grande.

A mulher também foi atingida durante o ataque. O estado de saúde das vítimas não havia sido informado até a divulgação das primeiras informações sobre a ocorrência.

A Guarda Municipal de Campinas acompanhou o caso. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação dos autores dos disparos e na apuração da motivação do crime.

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