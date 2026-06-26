Duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em uma adega no Parque Valença, em Campinas. Um homem foi atingido de raspão na cabeça e uma mulher foi baleada no quadril. As informações são da TH+ Record.

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As vítimas estavam dentro do estabelecimento no momento dos disparos. Imagens de câmera de segurança registraram a ação e mostram que havia nove pessoas dentro da adega quando o ataque aconteceu.

Segundo as informações iniciais, dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram em direção ao interior do comércio. Pelo menos seis disparos foram efetuados.