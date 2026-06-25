Campinas realiza neste domingo (28) a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, um dos principais eventos da programação do Mês da Diversidade na cidade. A concentração começa às 10h, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro, mesmo ponto onde as atividades serão encerradas no fim do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O desfile pelas ruas centrais está previsto para ocorrer das 14h às 17h30. A programação segue depois do percurso, com atrações culturais e musicais até 22h. O evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

Para a realização da parada, foram definidas regras de organização e segurança. Estabelecimentos comerciais localizados em um raio de até 500 metros da área do evento deverão encerrar as atividades até 23h59. Também está proibido o uso de garrafas de vidro durante toda a programação.