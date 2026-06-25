Campinas realiza neste domingo (28) a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, um dos principais eventos da programação do Mês da Diversidade na cidade. A concentração começa às 10h, na Praça Guilherme de Almeida, no Centro, mesmo ponto onde as atividades serão encerradas no fim do dia.
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O desfile pelas ruas centrais está previsto para ocorrer das 14h às 17h30. A programação segue depois do percurso, com atrações culturais e musicais até 22h. O evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.
Para a realização da parada, foram definidas regras de organização e segurança. Estabelecimentos comerciais localizados em um raio de até 500 metros da área do evento deverão encerrar as atividades até 23h59. Também está proibido o uso de garrafas de vidro durante toda a programação.
A Parada do Orgulho LGBT+ reforça o caráter cultural, político e histórico da data, associada ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A celebração faz referência à resistência de Stonewall, ocorrida em 1969, nos Estados Unidos, considerada um marco na luta por direitos civis da comunidade LGBTQIA+.
A programação artística terá nomes da cena drag, DJs, performers e artistas ligados a diferentes expressões culturais da comunidade. Entre as atrações confirmadas estão GAEL, Lolla, Punkie Pie, Bruno Azevedo, Bloco Donatella, Viviane Vipper, Suzanna Werneck, Cena Ballroom, Palloma White, Trinny, Joyce Meirelles, Layanna Fashion, Pretty Lupon, Roxxy Lacroix e Gabrielle Leonne.
A trilha sonora ficará por conta dos DJs Guilherme Lima, Lara Pertile, Marcely, Juliana Antunes, Will Fernandez, Dee Montteiro, Otávio Anny e Serjola. A apresentação será conduzida por Helloa Meirelles, Cris Negrine, Luma Montenegro, Iara Silva e Thalita Petrovanni.
O Hino Nacional será interpretado por John Arraes. A edição também terá como padrinhos Ikaro Kadoshi e Pri Drag, nomes ligados à cena LGBTQIA+ e ao universo da performance artística.
A expectativa é que a parada reúna público de diferentes regiões da cidade e da RMC, ocupando o Centro com uma programação voltada à celebração da diversidade, da arte, da identidade e do respeito.
SERVIÇO
26ª Parada do Orgulho LGBT+ de Campinas
Data: domingo, 28 de junho
Concentração: 10h
Desfile: das 14h às 17h30
Encerramento: previsto para 22h
Local: Praça Guilherme de Almeida, Centro
Regras: proibição de garrafas de vidro e fechamento de comércios no entorno até 23h59