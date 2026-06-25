A câmera acoplada ao uniforme de um guarda municipal registrou uma perseguição tensa por vias movimentadas da região central de Campinas, nesta quinta-feira (25). A fuga terminou com uma mulher de 64 anos atropelada, uma motocicleta furtada recuperada e um homem de 23 anos detido.

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Segundo informações iniciais, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos da Guarda Municipal fazia patrulhamento na área central e no Cambuí quando viu uma Honda CG 125 trafegando pela calçada na Rua José Paulino, em frente ao número 1332.

Na tentativa de abordagem, o condutor fugiu e passou por diversas ruas do Centro, em áreas de grande circulação de motoristas e pedestres. O trajeto passou por pontos como o Fórum Central, o Calçadão da 13 de Maio, a Catedral Metropolitana, a Avenida Moraes Salles, a parte interna do Viaduto Cury e outras vias movimentadas da região.