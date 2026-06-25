A câmera acoplada ao uniforme de um guarda municipal registrou uma perseguição tensa por vias movimentadas da região central de Campinas, nesta quinta-feira (25). A fuga terminou com uma mulher de 64 anos atropelada, uma motocicleta furtada recuperada e um homem de 23 anos detido.
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Segundo informações iniciais, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos da Guarda Municipal fazia patrulhamento na área central e no Cambuí quando viu uma Honda CG 125 trafegando pela calçada na Rua José Paulino, em frente ao número 1332.
Na tentativa de abordagem, o condutor fugiu e passou por diversas ruas do Centro, em áreas de grande circulação de motoristas e pedestres. O trajeto passou por pontos como o Fórum Central, o Calçadão da 13 de Maio, a Catedral Metropolitana, a Avenida Moraes Salles, a parte interna do Viaduto Cury e outras vias movimentadas da região.
Durante a perseguição, registrada pela câmera do agente, o motociclista passou por trechos na contramão e colocou em risco pedestres e motoristas. Na Rua Regente Feijó, ele atropelou uma mulher de 64 anos, que precisou ser socorrida.
A vítima foi encaminhada para a UPA São José. O estado de saúde dela não havia sido informado até a apresentação da ocorrência.
Depois do atropelamento, o suspeito abandonou a motocicleta na região da Rua 13 de Maio e continuou a fuga a pé. Ele foi localizado e detido no interior de uma pensão na Rua Costa Aguiar, número 79.
Em consulta aos dados do veículo, os agentes constataram que a motocicleta era produto de furto. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial como ocorrência de receptação e lesão corporal.