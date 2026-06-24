Um forte nevoeiro chamou a atenção em Campinas na tarde desta quarta-feira (24), depois de uma sequência de chuva que marcou o começo do inverno na cidade. A precipitação deu uma trégua em parte do período, mas o excesso de umidade, combinado com temperaturas baixas e vento fraco, favoreceu a formação da névoa em diferentes regiões do município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O nevoeiro se forma quando o ar próximo ao solo está muito úmido e passa por resfriamento. Com isso, o vapor de água se condensa em pequenas gotículas suspensas no ar, reduzindo a visibilidade. Em Campinas, esse cenário foi reforçado pela chuva contínua dos últimos dias e pela umidade relativa do ar praticamente saturada.
De acordo com o Cepagri/Unicamp, a estação da Unicamp registrava 99,5% de umidade relativa do ar às 16h50 desta quarta-feira. A temperatura era de 14°C, com vento fraco, de 2,6 km/h, condições favoráveis para a manutenção do nevoeiro.
A chuva acumulada também segue acima do esperado para junho. Segundo o monitoramento do Cepagri, Campinas chegou a 58,4 milímetros nas últimas 72 horas até o fim da tarde desta quarta. O volume já supera a média histórica de junho, que é de aproximadamente 45 milímetros para todo o mês no município.
No acumulado de 24 horas até as 7h desta quarta-feira, o Cepagri registrou 36,3 milímetros. Já a partir das 7h, o volume chegou a 17,8 milímetros. No momento da atualização da tarde, não havia registro de chuva nos últimos dez minutos, sinalizando uma trégua temporária nas precipitações.
O frio também permaneceu ao longo do dia. A mínima registrada nesta quarta-feira foi de 13,4°C, às 9h10. A máxima, até o fim da tarde, não passou de 15,6°C, registrada às 14h50. O cenário manteve a sensação típica de inverno, com céu encoberto, umidade elevada e baixa amplitude térmica.
O acumulado reforça o comportamento atípico deste início de estação. Junho costuma marcar a transição para um período mais seco em Campinas, mas a atuação de uma frente fria mais organizada mudou o padrão dos últimos dias, com precipitações volumosas, espaçadas e persistentes.
A chuva também provocou reflexos na cidade. A Defesa Civil contabilizou duas quedas de árvores desde terça-feira (23), uma na região Norte e outra na região Leste, sem registro de feridos. A Emdec monitora pontos sujeitos a alagamentos, como a área do antigo Kartódromo do Taquaral.
Com o nevoeiro e o solo encharcado, a orientação é que motoristas redobrem a atenção, especialmente em vias de maior velocidade, trechos com baixa visibilidade, pistas escorregadias e áreas próximas a pontos de alagamento. A recomendação é manter distância segura entre veículos, acender os faróis e evitar freadas bruscas.
A tendência é que Campinas siga sob influência de tempo instável, ainda com possibilidade de novas pancadas de chuva e temperaturas mais baixas do que as registradas antes da chegada da frente fria.