Um forte nevoeiro chamou a atenção em Campinas na tarde desta quarta-feira (24), depois de uma sequência de chuva que marcou o começo do inverno na cidade. A precipitação deu uma trégua em parte do período, mas o excesso de umidade, combinado com temperaturas baixas e vento fraco, favoreceu a formação da névoa em diferentes regiões do município.

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O nevoeiro se forma quando o ar próximo ao solo está muito úmido e passa por resfriamento. Com isso, o vapor de água se condensa em pequenas gotículas suspensas no ar, reduzindo a visibilidade. Em Campinas, esse cenário foi reforçado pela chuva contínua dos últimos dias e pela umidade relativa do ar praticamente saturada.

De acordo com o Cepagri/Unicamp, a estação da Unicamp registrava 99,5% de umidade relativa do ar às 16h50 desta quarta-feira. A temperatura era de 14°C, com vento fraco, de 2,6 km/h, condições favoráveis para a manutenção do nevoeiro.