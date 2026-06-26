O prefeito Dário Saadi assinou nesta quinta-feira (25) a ordem de serviço para o início das obras do novo Centro de Saúde Jardim Myrian, no bairro Jardim Myrian Moreira da Costa, em Campinas. A cerimônia também marcou o lançamento da pedra fundamental da unidade, que terá investimento superior a R$ 5,1 milhões.

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A obra tem prazo de execução de 20 meses e deve ampliar a estrutura de atendimento da atenção primária à saúde na região. Segundo a Prefeitura, o novo centro de saúde vai beneficiar moradores do Jardim Myrian, Bananal, Xangri-lá, Chácara São Rafael, Parque dos Palmares e Alphaville, área que reúne cerca de 15 mil habitantes.

Durante a cerimônia, Dário afirmou que a construção atende a uma reivindicação antiga da comunidade. “Estamos atendendo a um pedido da população de mais de dez anos. Com a nova unidade, vamos aproximar o atendimento dos moradores e ainda desafogar o CS Taquaral, que é hoje a referência da região”, disse o prefeito.