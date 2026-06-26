O prefeito Dário Saadi assinou nesta quinta-feira (25) a ordem de serviço para o início das obras do novo Centro de Saúde Jardim Myrian, no bairro Jardim Myrian Moreira da Costa, em Campinas. A cerimônia também marcou o lançamento da pedra fundamental da unidade, que terá investimento superior a R$ 5,1 milhões.
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A obra tem prazo de execução de 20 meses e deve ampliar a estrutura de atendimento da atenção primária à saúde na região. Segundo a Prefeitura, o novo centro de saúde vai beneficiar moradores do Jardim Myrian, Bananal, Xangri-lá, Chácara São Rafael, Parque dos Palmares e Alphaville, área que reúne cerca de 15 mil habitantes.
Durante a cerimônia, Dário afirmou que a construção atende a uma reivindicação antiga da comunidade. “Estamos atendendo a um pedido da população de mais de dez anos. Com a nova unidade, vamos aproximar o atendimento dos moradores e ainda desafogar o CS Taquaral, que é hoje a referência da região”, disse o prefeito.
O secretário municipal de Saúde, Lair Zambon, destacou que o novo CS fará parte da rede de atenção primária, com serviços que vão da vacinação ao acolhimento da demanda espontânea. “Hoje, temos a filosofia de manter as portas do centro de saúde mais abertas para a demanda espontânea. A implantação dessa unidade vai aproximar ainda mais o serviço de saúde dessa população”, afirmou.
A unidade deve começar a funcionar, inicialmente, com três equipes de Saúde da Família. A expectativa é ampliar o acesso a consultas, vacinação, acompanhamento de famílias, ações de prevenção e promoção da saúde, além de fortalecer o vínculo entre as equipes e os moradores atendidos.
O investimento total previsto é de R$ 5.116.688,24. Desse valor, R$ 1 milhão vem de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio. O restante será complementado com recursos do PAC, do governo federal.
A execução ficará a cargo da empresa Embracol Obras Ltda., com gestão e fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A nova unidade terá 1.033,89 metros quadrados de área coberta e 871,24 metros quadrados de área construída.
A estrutura prevista inclui recepção, sala de espera, sala de acolhimento, consultórios gerais, consultório ginecológico, consultórios odontológicos, consultórios multiprofissionais, salas administrativas, espaços para integração e trabalho das equipes de saúde, vestiários, copa e área externa destinada a horta e práticas integrativas e complementares em saúde.
O projeto também prevê sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência e banheiro família.