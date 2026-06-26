O último fim de semana de junho deve marcar o fim do período mais chuvoso deste início de inverno em Campinas e região. Depois de vários dias seguidos de instabilidade, céu encoberto e temperaturas baixas, a chuva perde força gradualmente e abre caminho para o retorno do tempo firme.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A sexta-feira (26) ainda será de transição. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 22°C, com possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia e também à noite. O volume previsto é de 4 milímetros, bem inferior ao registrado durante a semana, sinal de que a frente fria começa a se afastar da região.
Mesmo com a redução da chuva, a umidade do ar segue elevada, próxima de 97%, o que ainda pode manter sensação de tempo úmido em alguns períodos do dia.
A mudança mais significativa deve ocorrer no sábado (27). O sol volta a aparecer com mais frequência, não há previsão de chuva e as temperaturas sobem. Os termômetros variam entre 14°C e 25°C, com frio mais restrito ao começo da manhã e tarde mais agradável.
O domingo (28) deve repetir praticamente o mesmo cenário. A previsão é de predomínio de sol entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva. A mínima fica em 14°C, enquanto a máxima chega novamente a 25°C.
Depois de uma semana marcada por chuva frequente e sensação de frio, o fim de semana traz uma trégua nas instabilidades. A combinação de sol, ausência de chuva e elevação gradual das temperaturas deve deixar as tardes mais confortáveis em Campinas e nas cidades da região.