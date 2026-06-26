O último fim de semana de junho deve marcar o fim do período mais chuvoso deste início de inverno em Campinas e região. Depois de vários dias seguidos de instabilidade, céu encoberto e temperaturas baixas, a chuva perde força gradualmente e abre caminho para o retorno do tempo firme.

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A sexta-feira (26) ainda será de transição. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 22°C, com possibilidade de pancadas rápidas ao longo do dia e também à noite. O volume previsto é de 4 milímetros, bem inferior ao registrado durante a semana, sinal de que a frente fria começa a se afastar da região.

Mesmo com a redução da chuva, a umidade do ar segue elevada, próxima de 97%, o que ainda pode manter sensação de tempo úmido em alguns períodos do dia.