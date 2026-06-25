A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, motivou a apresentação de um projeto de lei em Campinas para criar regras municipais de segurança em atividades de aventura e esportes radicais. A proposta foi protocolada pelo vereador Nick Schneider (PL) e recebeu o nome de Lei Maria Eduarda.

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O texto cria o Marco Regulatório Municipal de Segurança, Fiscalização e Proteção ao Consumidor para atividades consideradas de alto risco. A proposta busca estabelecer critérios mínimos para empresas, grupos e organizadores que promovam práticas como saltos, escaladas, atividades em altura ou outras modalidades com potencial de acidente grave.

Pelo projeto, os responsáveis pelas atividades deverão manter equipamentos em condições adequadas de uso, realizar inspeções periódicas, seguir normas técnicas aplicáveis e fornecer informações claras aos participantes sobre os riscos envolvidos. A ideia é que o consumidor tenha conhecimento prévio das condições de segurança antes de aderir à atividade.