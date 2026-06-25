A Campanha do Agasalho 2026 chegou a 7.734 quilos de doações em Campinas, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (25). O total inclui roupas, calçados e cobertores destinados a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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O novo número representa aumento de 1.470 quilos em relação ao levantamento anterior, divulgado em 16 de junho. A mobilização é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e segue até 31 de julho, com o slogan “Se não tô usando, tô doando!”.
A secretária Vandecleya Moro destacou que o avanço da arrecadação ocorre justamente em um período de queda de temperatura e aumento da umidade. “Ultrapassar 7,7 toneladas de doações mostra a força da solidariedade em Campinas e o envolvimento de toda a cidade com quem mais precisa”, afirmou.
Segundo ela, a chegada de dias frios e chuvosos aumenta a necessidade de proteção para a população mais vulnerável. “Com a chegada de dias de chuva e frio, cada roupa, calçado ou cobertor em bom estado pode fazer uma diferença concreta na vida de uma pessoa ou de uma família. A campanha continua até 31 de julho, e contamos com a participação da população para ampliar ainda mais essa rede de proteção”, completou.
A rede de arrecadação conta com 165 pontos de coleta espalhados por todas as regiões de Campinas. São 143 endereços gerais, instalados em shoppings, supermercados, escolas, hospitais, terminais de transporte e estabelecimentos parceiros. Outros 22 pontos funcionam em postos de combustíveis ligados ao Recap, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região, com atendimento 24 horas.
A Prefeitura também mantém aberto o cadastro de novos locais interessados em receber doações. O contato para inclusão de pontos de coleta é o telefone (19) 2116-0282.
A proposta é ampliar a rede de doações até o fim de julho, período em que as temperaturas costumam ficar mais baixas.
O reforço nas arrecadações ocorre em meio a uma semana marcada por chuva e sensação de frio em Campinas. Segundo o Cepagri/Unicamp, a previsão para sexta-feira (26) é de alternância entre sol e nuvens, com possibilidade de chuva na madrugada e na manhã e tendência de redução ao longo da tarde.
As madrugadas mais frias aumentam a vulnerabilidade de quem vive nas ruas ou em moradias precárias, especialmente pela exposição ao frio e à umidade. Por isso, a orientação da campanha é que a população doe itens em bom estado de conservação, prontos para uso.