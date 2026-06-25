A Campanha do Agasalho 2026 chegou a 7.734 quilos de doações em Campinas, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (25). O total inclui roupas, calçados e cobertores destinados a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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O novo número representa aumento de 1.470 quilos em relação ao levantamento anterior, divulgado em 16 de junho. A mobilização é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e segue até 31 de julho, com o slogan “Se não tô usando, tô doando!”.

A secretária Vandecleya Moro destacou que o avanço da arrecadação ocorre justamente em um período de queda de temperatura e aumento da umidade. “Ultrapassar 7,7 toneladas de doações mostra a força da solidariedade em Campinas e o envolvimento de toda a cidade com quem mais precisa”, afirmou.