O jogo do Brasil contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, provocou mudanças no funcionamento dos serviços públicos e também na agenda política de Campinas. A Prefeitura terá expediente reduzido, enquanto a Câmara cancelou a sessão ordinária noturna e concentrou votações em reuniões extraordinárias no período da manhã.
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A administração municipal publicou no Diário Oficial o decreto que estabelece horário especial para servidores nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Para a partida desta quarta-feira, o expediente será encerrado às 16h. Os centros de saúde também seguirão o mesmo horário e fecharão as atividades mais cedo.
A Prefeitura informou que Campinas seguirá as orientações adotadas pelos governos Federal e Estadual. Os serviços essenciais, que exigem funcionamento contínuo, serão mantidos normalmente. Cada secretaria e órgão municipal ficará responsável por organizar as escalas e garantir o atendimento à população nas áreas indispensáveis.
O decreto também prevê que as horas não trabalhadas sejam compensadas em até 90 dias pelos servidores. Na rede municipal de Educação, a forma de compensação será definida pela própria secretaria.
Caso o Brasil avance na competição, o expediente municipal seguirá uma tabela de horários. Em jogos às 14h, o trabalho será encerrado às 11h. Para partidas às 16h, o expediente terminará às 13h. Jogos às 17h terão encerramento às 14h; às 18h, às 15h; e às 19h, às 16h. Em partidas às 21h30, unidades que funcionam após as 18h30 encerrarão o expediente nesse horário.
Legislativo avança a marcação
Na Câmara Municipal, o impacto foi político. A sessão ordinária que tradicionalmente ocorre às quartas-feiras, a partir das 18h, foi cancelada por causa do jogo. Para não deixar a pauta parada antes do recesso parlamentar de julho, o Legislativo marcou quatro reuniões extraordinárias pela manhã.
A principal matéria em discussão é o reajuste dos servidores municipais. O PLC 48/2026 prevê revisão de 4,39% nos salários e demais parcelas remuneratórias, com efeito retroativo a 1º de maio de 2026. O texto também inclui aumento de 7,5% no auxílio-refeição, que passará a R$ 2.150,12, e atualização do auxílio-funeral para até R$ 6 mil.
A pauta da Câmara também inclui mudanças no licenciamento de empresas, com alterações nas regras do Alvará de Uso e do Certificado de Licenciamento Integrado, dentro do sistema Via Rápida Empresa. O projeto é tratado pelo governo como uma medida de desburocratização para comerciantes, prestadores de serviço e empreendedores.
Os vereadores ainda devem analisar o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a criação da Semana da Música no calendário oficial de Campinas e uma proposta da Mesa Diretora que determina que as férias parlamentares sejam gozadas preferencialmente durante os períodos de recesso legislativo.
A concentração das votações no período da manhã mostra a tentativa da base governista de manter o ritmo de aprovação de projetos estratégicos, mesmo com a mudança provocada pela partida da Seleção Brasileira. O reajuste dos servidores deve ser o item de maior repercussão política do dia, tanto pelo impacto financeiro quanto pelo alcance da medida dentro do funcionalismo municipal.