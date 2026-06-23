O jogo do Brasil contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, provocou mudanças no funcionamento dos serviços públicos e também na agenda política de Campinas. A Prefeitura terá expediente reduzido, enquanto a Câmara cancelou a sessão ordinária noturna e concentrou votações em reuniões extraordinárias no período da manhã.

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A administração municipal publicou no Diário Oficial o decreto que estabelece horário especial para servidores nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Para a partida desta quarta-feira, o expediente será encerrado às 16h. Os centros de saúde também seguirão o mesmo horário e fecharão as atividades mais cedo.

A Prefeitura informou que Campinas seguirá as orientações adotadas pelos governos Federal e Estadual. Os serviços essenciais, que exigem funcionamento contínuo, serão mantidos normalmente. Cada secretaria e órgão municipal ficará responsável por organizar as escalas e garantir o atendimento à população nas áreas indispensáveis.