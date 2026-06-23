A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (22), o responsável por um estabelecimento suspeito de funcionar como desmanche irregular de veículos na Vila Palmeiras. A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG/Deic, após denúncia sobre a venda irregular de peças automotivas usadas.
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Durante a fiscalização, os policiais constataram que o local fazia a desmontagem e a comercialização de componentes de veículos sem a autorização exigida pelos órgãos competentes. Segundo a investigação, o estabelecimento também não tinha credenciamento junto ao Detran nem mecanismos legais de rastreabilidade e identificação das peças.
No imóvel, foram encontradas carcaças, motores, portas, vidros, volantes e outras peças automotivas. Parte do material apresentava sinais identificadores suprimidos ou adulterados, o que levou à prisão em flagrante do responsável pelo comércio.
Divulgação/Polícia Civil
Ao todo, foram apreendidas 37 carcaças de veículos, 80 portas, 150 vidros automotivos, 40 motores e 30 volantes, entre outros itens. Como o volume de material era grande, os objetos permaneceram no próprio local, sob responsabilidade de um depositário nomeado pela autoridade policial.
A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no estabelecimento. Agentes do Detran também participaram da fiscalização e confirmaram irregularidades administrativas. O comércio foi autuado pelo órgão de trânsito.
O responsável pelo estabelecimento foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por infrações relacionadas às relações de consumo. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permaneceu à disposição da Justiça.