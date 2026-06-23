A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (22), o responsável por um estabelecimento suspeito de funcionar como desmanche irregular de veículos na Vila Palmeiras. A ação foi realizada por equipes da 1ª DIG/Deic, após denúncia sobre a venda irregular de peças automotivas usadas.

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Durante a fiscalização, os policiais constataram que o local fazia a desmontagem e a comercialização de componentes de veículos sem a autorização exigida pelos órgãos competentes. Segundo a investigação, o estabelecimento também não tinha credenciamento junto ao Detran nem mecanismos legais de rastreabilidade e identificação das peças.

No imóvel, foram encontradas carcaças, motores, portas, vidros, volantes e outras peças automotivas. Parte do material apresentava sinais identificadores suprimidos ou adulterados, o que levou à prisão em flagrante do responsável pelo comércio.