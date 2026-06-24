Uma colisão entre uma carreta e uma SUV provocou a interdição total da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos, na noite desta terça-feira (23). O acidente aconteceu por volta das 22h51, na altura do km 84 da pista norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da concessionária AutoBAn, a ocorrência envolveu uma carreta Mercedes-Benz Axor e uma Honda HR-V. De acordo com os dados levantados no local, a SUV seguia pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, foi atingida lateralmente pela carreta, que trafegava pela faixa 2.

Com o impacto, a HR-V foi projetada contra a barreira de concreto que divide as pistas da rodovia. Já a carreta ficou atravessada entre as duas faixas de rolamento, bloqueando completamente a passagem dos veículos.