Uma colisão entre uma carreta e uma SUV provocou a interdição total da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos, na noite desta terça-feira (23). O acidente aconteceu por volta das 22h51, na altura do km 84 da pista norte.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn, a ocorrência envolveu uma carreta Mercedes-Benz Axor e uma Honda HR-V. De acordo com os dados levantados no local, a SUV seguia pela faixa 1 de rolamento quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, foi atingida lateralmente pela carreta, que trafegava pela faixa 2.
Com o impacto, a HR-V foi projetada contra a barreira de concreto que divide as pistas da rodovia. Já a carreta ficou atravessada entre as duas faixas de rolamento, bloqueando completamente a passagem dos veículos.
A interdição total da pista norte durou até 0h32 desta quarta-feira (24). Posteriormente, os veículos foram reposicionados para o acostamento, permitindo a normalização do tráfego.
O acidente provocou congestionamento de aproximadamente 3,2 quilômetros na região. Equipes da concessionária atuaram na remoção dos veículos durante a madrugada.
Três ocupantes da SUV saíram ilesos. O motorista da carreta sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento.
Por volta das 2h53, a carreta foi removida por um guincho pesado para um posto de serviço. Já a HR-V foi retirada do local cerca de 20 minutos antes, também com apoio das equipes de atendimento da concessionária.
As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.