Um casal natural de Vinhedo morreu na noite da última segunda-feira (22) após ser esmagado por uma carreta dentro de uma balsa no Porto do Barroso, em Santarém, no oeste do Pará. Alberto Cristino e Ivanete Alves Peixoto Cristino estavam a bordo da embarcação quando ela bateu em uma estrutura fixa do porto durante a atracação, provocando o deslocamento do veículo, que os prensou contra outro caminhão. Os dois morreram no local.+

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Segundo o registro policial, o acidente ocorreu instantes após a batida, que fez com que o caminhão que estava a bordo se deslocasse e prensasse o casal contra outro veículo. O motorista da balsa, um homem que atuava como encarregado de serviços gerais, confessou em depoimento não ter carteira de habilitação para conduzir o tipo de embarcação.

Após prestar esclarecimentos à Polícia Civil, o condutor foi liberado mediante pagamento de fiança no valor equivalente a quatro salários mínimos. Ele deverá responder judicialmente por homicídio culposo. As autoridades devem investigar se houve falha humana ou mecânica no acidente.