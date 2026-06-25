Uma densa neblina cobriu a região de Campinas e causou transtornos no Aeroporto Internacional de Viracopos na tarde de quarta-feira (24). Ao todo, 12 voos tiveram que ser desviados para outros terminais, segundo a administração do aeroporto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os desvios começaram a ocorrer por volta das 16h50, quando a visibilidade ficou severamente reduzida. A operação de pousos foi normalizada somente às 17h45, após a melhora das condições meteorológicas.

Para esta quinta-feira (25), a previsão indica retorno das chuvas no fim do dia, com possibilidade de pancadas isoladas. Os termômetros continuam em queda: a máxima não passa dos 16°C e a mínima pode chegar a 12°C, o que deve fazer deste o dia mais gelado da semana até agora.