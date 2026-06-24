Campinas começou o inverno com um volume de chuva acima do esperado para o período. Até a manhã desta quarta-feira (24), os acumulados registrados pelo Cepagri/Unicamp já indicavam cerca de 56 milímetros nas últimas 72 horas, número superior à média histórica de junho, que é de aproximadamente 45 milímetros no município.

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O dado chama atenção porque junho costuma marcar a transição para um período mais seco do ano na região. Desta vez, porém, a chegada de uma frente fria mais organizada mudou o padrão dos primeiros dias da estação, com precipitações volumosas, espaçadas e persistentes ao longo de diferentes períodos.

Segundo o monitoramento do Cepagri, a estação da Unicamp, em Campinas, registrava 56,9 milímetros nas últimas 72 horas por volta das 10h40 desta quarta-feira. No acumulado de 24 horas até as 7h, o volume era de 36,3 milímetros. A partir das 7h desta quarta, a chuva já havia somado 16,3 milímetros.