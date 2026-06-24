Campinas começou o inverno com um volume de chuva acima do esperado para o período. Até a manhã desta quarta-feira (24), os acumulados registrados pelo Cepagri/Unicamp já indicavam cerca de 56 milímetros nas últimas 72 horas, número superior à média histórica de junho, que é de aproximadamente 45 milímetros no município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O dado chama atenção porque junho costuma marcar a transição para um período mais seco do ano na região. Desta vez, porém, a chegada de uma frente fria mais organizada mudou o padrão dos primeiros dias da estação, com precipitações volumosas, espaçadas e persistentes ao longo de diferentes períodos.
Segundo o monitoramento do Cepagri, a estação da Unicamp, em Campinas, registrava 56,9 milímetros nas últimas 72 horas por volta das 10h40 desta quarta-feira. No acumulado de 24 horas até as 7h, o volume era de 36,3 milímetros. A partir das 7h desta quarta, a chuva já havia somado 16,3 milímetros.
Além da chuva, o dia também começou com sensação típica de inverno. Às 11h, a temperatura era de 14,7°C, com umidade relativa do ar em 98,5%. A mínima registrada no período foi de 13,4°C, enquanto a máxima até aquele horário não havia passado de 14,8°C.
A sequência de precipitações reforça o comportamento atípico deste início de inverno. Embora a chuva não tenha ocorrido necessariamente em um único evento extremo, a repetição de pancadas e períodos de instabilidade foi suficiente para fazer o acumulado ultrapassar a média esperada para todo o mês.
A situação também confirma a influência da frente fria sobre Campinas e região. O sistema aumentou a nebulosidade, derrubou as temperaturas e manteve o corredor de umidade sobre parte do Estado de São Paulo, favorecendo chuva em diferentes momentos do dia.
Com o solo mais úmido e a previsão de continuidade da instabilidade, a orientação é que motoristas redobrem a atenção no trânsito, especialmente em pontos sujeitos a alagamentos, pistas escorregadias e baixa visibilidade. A chuva constante também exige cuidado em áreas com risco de queda de galhos, enxurradas e acúmulo de água.
A tendência é que Campinas siga sob influência de tempo instável ao longo da semana, ainda com possibilidade de novas pancadas de chuva e temperaturas mais baixas do que as registradas nos dias anteriores à chegada da frente fria.