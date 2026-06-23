A Estação Cultura, em Campinas, recebe entre os dias 26 e 28 de junho, de sexta-feira a domingo, o São João na Estação, evento gratuito que reúne música, gastronomia e tradições juninas. A programação terá ainda o Festival do Morango, realizado simultaneamente no mesmo espaço. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

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A festa conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas e terá atrações musicais, atividades interativas, espaço kids, ambiente pet friendly, estandes de artesanato e variedades, além de uma área gastronômica com pratos típicos das festas de São João.

A programação musical será marcada por diferentes estilos ligados ao forró, como forró pé de serra, forronejo e piseiro, além de repertórios com clássicos populares. Entre as atrações confirmadas estão Paula Mello e Banda, Os 3 do Norte, Tom Santana, Forró Maria Lua, Jota Ferraz e Banda Fino do Brega.