A Estação Cultura, em Campinas, recebe entre os dias 26 e 28 de junho, de sexta-feira a domingo, o São João na Estação, evento gratuito que reúne música, gastronomia e tradições juninas. A programação terá ainda o Festival do Morango, realizado simultaneamente no mesmo espaço. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
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A festa conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas e terá atrações musicais, atividades interativas, espaço kids, ambiente pet friendly, estandes de artesanato e variedades, além de uma área gastronômica com pratos típicos das festas de São João.
A programação musical será marcada por diferentes estilos ligados ao forró, como forró pé de serra, forronejo e piseiro, além de repertórios com clássicos populares. Entre as atrações confirmadas estão Paula Mello e Banda, Os 3 do Norte, Tom Santana, Forró Maria Lua, Jota Ferraz e Banda Fino do Brega.
O público também poderá participar de atividades tradicionais das festas juninas, como bingo, com brindes e prêmios, e a Quadrilha Livre, aberta aos visitantes. Outra atração será o Concurso de Dança de Forró, que premiará os três casais mais votados pelo público.
A gastronomia será um dos principais atrativos do evento. A praça de alimentação terá opções juninas como quentão, vinho quente, milho verde, curau, pamonha, arroz doce, pipoca e churros. Também haverá pratos ligados à culinária do interior, entre eles feijão tropeiro, galinhada, arroz carreteiro, frango com polenta, torresmo de rolo e costela.
O São João na Estação terá ainda uma ala dedicada à culinária nordestina, com opções como acarajé, baião de dois, sarapatel e cuscuz. Já o Festival do Morango vai reunir sobremesas e receitas preparadas com a fruta, ampliando as opções disponíveis durante os três dias de festa.
SERVIÇO
São João na Estação e Festival do Morango
Data: 26 a 28 de junho
Local: Estação Cultura, Campinas
Entrada: gratuita
Estacionamento: gratuito
Atrações: shows, quadrilha livre, bingo, concurso de forró, gastronomia, espaço kids, artesanato e ambiente pet friendly