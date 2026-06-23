A história da Toyota em Indaiatuba chegou ao seu capítulo final com a produção do último Corolla sedã na fábrica da cidade. O veículo saiu da linha de montagem no sábado (20), em uma cerimônia interna de despedida preparada para os funcionários, e simboliza o encerramento de uma operação que marcou a indústria automotiva da região por quase três décadas.

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A planta será oficialmente desativada em 30 de junho, depois de 28 anos de funcionamento. Durante esse período, a unidade foi responsável por consolidar a produção do Corolla no Brasil e ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades fabricadas do modelo.

O último carro montado em Indaiatuba foi apresentado aos trabalhadores em clima de homenagem, com direito a desfile automotivo e passagem por um tapete vermelho. A cena marcou a despedida de uma fábrica que, desde 1998, fez parte da identidade econômica da cidade e da rotina de milhares de metalúrgicos.