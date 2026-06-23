A história da Toyota em Indaiatuba chegou ao seu capítulo final com a produção do último Corolla sedã na fábrica da cidade. O veículo saiu da linha de montagem no sábado (20), em uma cerimônia interna de despedida preparada para os funcionários, e simboliza o encerramento de uma operação que marcou a indústria automotiva da região por quase três décadas.
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A planta será oficialmente desativada em 30 de junho, depois de 28 anos de funcionamento. Durante esse período, a unidade foi responsável por consolidar a produção do Corolla no Brasil e ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades fabricadas do modelo.
O último carro montado em Indaiatuba foi apresentado aos trabalhadores em clima de homenagem, com direito a desfile automotivo e passagem por um tapete vermelho. A cena marcou a despedida de uma fábrica que, desde 1998, fez parte da identidade econômica da cidade e da rotina de milhares de metalúrgicos.
Com o fechamento da unidade, a produção do Corolla será transferida para Sorocaba, onde a Toyota concentra uma nova etapa de expansão no Estado de São Paulo. A montadora prevê inaugurar em novembro uma segunda fábrica na cidade, voltada à produção de novos veículos e modelos com tecnologia híbrida.
A mudança faz parte do plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela Toyota no Brasil, com execução prevista até 2030. Segundo a empresa, a nova unidade em Sorocaba deve gerar cerca de 2 mil empregos.
A transição foi negociada ao longo de 2024 com o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região. O acordo previu alternativas para os trabalhadores, como transferência para outras unidades da montadora ou adesão a um plano de demissão voluntária. A fábrica de Indaiatuba chegou a reunir aproximadamente 1,5 mil funcionários.
Além da produção em larga escala do Corolla, a unidade também teve papel relevante na estratégia tecnológica da montadora. Segundo a Toyota, foi em Indaiatuba que foram produzidos os primeiros modelos híbridos flex do mundo, combinação que se tornou uma das marcas da atuação da empresa no mercado brasileiro.
O encerramento da fábrica representa o fim de uma fase para Indaiatuba e, ao mesmo tempo, a reorganização da presença da Toyota no interior paulista, com a produção migrando para Sorocaba e a ampliação da aposta da montadora em veículos híbridos.