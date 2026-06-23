Um motociclista morreu após um acidente na madrugada desta terça-feira (23) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária repassadas à concessionária Rodovias do Tietê, a ocorrência foi registrada por volta de 0h56, na altura do km 11, no sentido Oeste.

De acordo com o boletim, uma moto Yamaha YBR 150 trafegava pela faixa 2 quando foi atingida na traseira por um Volkswagen Gol, que seguia logo atrás. Com o impacto, o condutor da motocicleta foi projetado para uma alça de acesso da via.