24 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista morre após colisão na Campinas-Monte Mor

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista morreu após ser atingido na traseira por um carro na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.
Motociclista morreu após ser atingido na traseira por um carro na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.

Um motociclista morreu após um acidente na madrugada desta terça-feira (23) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária repassadas à concessionária Rodovias do Tietê, a ocorrência foi registrada por volta de 0h56, na altura do km 11, no sentido Oeste.

De acordo com o boletim, uma moto Yamaha YBR 150 trafegava pela faixa 2 quando foi atingida na traseira por um Volkswagen Gol, que seguia logo atrás. Com o impacto, o condutor da motocicleta foi projetado para uma alça de acesso da via.

Equipes de atendimento foram acionadas. A vítima entrou em parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação no local, com apoio de unidade de suporte avançado, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois ocupantes do Gol não se feriram.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento ficou interditado até 4h48. Não houve registro de congestionamento no trecho.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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