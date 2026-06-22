O prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima, sancionou nesta sexta-feira, dia 19, a lei que declara a área conhecida como Fazenda Remonta como de relevante valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental para o município.

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A área corresponde à Gleba B da antiga Coudelaria de Campinas, também chamada de Fazenda Serra D’Água, localizada no território valinhense.

A legislação foi proposta pelo vereador Rodrigo Fagnani Popó e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal.