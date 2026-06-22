O prefeito de Valinhos, Franklin Duarte de Lima, sancionou nesta sexta-feira, dia 19, a lei que declara a área conhecida como Fazenda Remonta como de relevante valor histórico, cultural, paisagístico e ambiental para o município.
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A área corresponde à Gleba B da antiga Coudelaria de Campinas, também chamada de Fazenda Serra D’Água, localizada no território valinhense.
A legislação foi proposta pelo vereador Rodrigo Fagnani Popó e aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal.
Com a sanção, a Fazenda Remonta passa a integrar o Livro Tombo como Patrimônio Material Ambiental de Valinhos, ficando protegida contra intervenções que possam comprometer suas características ambientais, históricas e paisagísticas.
Entre as restrições previstas estão a descaracterização de edificações históricas, supressão de vegetação nativa, aterramento de recursos hídricos e parcelamento do solo em desacordo com os parâmetros de conservação definidos pelo Plano Diretor.
A Fazenda Remonta tem mais de 1,6 milhão de metros quadrados de área verde e abriga remanescentes de vegetação nativa, nascentes, recursos hídricos, fauna e flora. O local é considerado um dos principais corredores ambientais de Valinhos.
“Estamos garantindo que uma das áreas ambientais mais importantes de Valinhos permaneça preservada, protegendo suas nascentes, sua biodiversidade, sua história e sua função ambiental para as próximas décadas”, afirmou o prefeito.
A proteção da área também se soma a medidas adotadas pela Prefeitura desde o início da atual gestão. Uma delas foi o Decreto nº 12.421/2025, que suspendeu a Diretriz nº 031/2023, apontada como caminho para a implantação de mais de 3,5 mil lotes no local.
“O verdadeiro desenvolvimento é aquele que gera oportunidades sem sacrificar aquilo que temos de mais valioso. É possível crescer, atrair investimentos e avançar, sem abrir mão da preservação ambiental. Ao sancionar esta lei, estamos garantindo que a Fazenda Remonta permaneça protegida para as próximas gerações e escolhendo, mais uma vez, defender o futuro de Valinhos”, afirma o prefeito.
A sanção ocorre em meio à mobilização pelo futuro da Fazenda Remonta. A Fundação Habitacional do Exército marcou para 1º de julho o leilão da área, com valor mínimo de R$ 90 milhões.
A possibilidade de venda mobilizou moradores, entidades ambientais e representantes da sociedade civil em defesa da preservação do espaço.