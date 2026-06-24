Campinas terá nesta sexta-feira (26) uma nova edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, com mais de 1,3 mil vagas disponíveis em diferentes setores da economia. O evento será realizado das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, no Taquaral, e será aberto a moradores de Campinas e da região.

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A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e chega à 12ª edição em 2026. Ao todo, 26 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas presenciais no próprio local. Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador.

Entre as oportunidades, o maior volume de vagas é para auxiliar de logística, com 100 postos oferecidos pelo Mercado Livre. A função exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 2.207. O profissional atua em operações de depósitos e centros de distribuição, com atividades como recebimento, conferência, separação, embalagem, expedição de produtos e controle de estoque.