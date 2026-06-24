Campinas terá nesta sexta-feira (26) uma nova edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, com mais de 1,3 mil vagas disponíveis em diferentes setores da economia. O evento será realizado das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, no Taquaral, e será aberto a moradores de Campinas e da região.
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A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e chega à 12ª edição em 2026. Ao todo, 26 empresas participarão do feirão, com processos seletivos e entrevistas presenciais no próprio local. Antes de serem encaminhados aos recrutadores, os candidatos passarão por uma triagem feita pela equipe do CPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador.
Entre as oportunidades, o maior volume de vagas é para auxiliar de logística, com 100 postos oferecidos pelo Mercado Livre. A função exige ensino fundamental completo e tem salário de R$ 2.207. O profissional atua em operações de depósitos e centros de distribuição, com atividades como recebimento, conferência, separação, embalagem, expedição de produtos e controle de estoque.
A maior remuneração anunciada nesta edição é para encarregado de obras, vaga oferecida pela ADN Construtora. O cargo exige ensino médio completo e tem salário de R$ 8.501,38.
O secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, afirma que o feirão aproxima empresas e candidatos em busca de recolocação. “Cada edição do Feirão de Emprego representa uma oportunidade concreta para quem busca uma colocação ou recolocação profissional. Reunimos empresas de diferentes segmentos, com centenas de vagas disponíveis, facilitando o contato direto entre empregadores e candidatos e ampliando as chances de contratação”, disse.
Além das vagas de emprego, o evento terá serviços de apoio ao empreendedor. A programação inclui atendimento da Casa do Empreendedor, orientações para microempreendedores individuais, apoio do Sebrae e serviços do Banco do Povo. O Detran-SP também participará com orientações ao público, e a Organização Internacional para as Migrações oferecerá atendimento voltado à população migrante.
A diretora da Faculdade Anhanguera Campinas Taquaral, Seisa Santana Zuccala, destacou a parceria entre educação, empresas e poder público. “Acreditamos que a empregabilidade se constrói por meio da união entre educação, empresas e poder público. O Feirão de Emprego e Oportunidades é uma iniciativa importante para conectar talentos às necessidades do mercado e promover desenvolvimento para toda a região”, afirmou.
As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais. A lista completa pode ser consultada no sistema do CPAT, no site cpat.campinas.sp.gov.br, onde os trabalhadores podem verificar as oportunidades compatíveis com seu perfil.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento, caso tenham feito cadastro antecipado.
A Secretaria de Trabalho e Renda recomenda o cadastramento prévio no sistema do CPAT para agilizar o atendimento e aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas durante o feirão. O cadastro pode ser feito no CPAT Centro, nos postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Por causa do deslocamento das equipes para o evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta sexta-feira.
Participam desta edição empresas como ADN Construtora, Âncora Consórcio, Casa da Sobremesa, Covabra, Dalben, Dia Supermercado, Direcional Engenharia, GoodBom, Grupo Mandic, Leroy Merlin, Mercado Livre, MRV, O Boticário, Poupatempo, PUC-Campinas, Royal Palm Plaza, RD Saúde, Tauste e outras.
SERVIÇO
12º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: sexta-feira, 26 de junho
Horário: das 9h às 16h
Local: Faculdade Anhanguera
Endereço: Rua Luiz Otávio, 1.313, Taquaral
Vagas: mais de 1,3 mil
Empresas participantes: 26
Documentos: documento com foto, currículo impresso, carteira de trabalho física ou digital e carta de encaminhamento, se houver cadastro prévio