A Câmara de Campinas aprovou, durante a 39ª Reunião Ordinária, dois projetos de impacto direto na administração municipal. Os vereadores deram aval definitivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027 e aprovaram, em primeira discussão, o reajuste dos servidores públicos municipais.

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O Projeto de Lei nº 115/2026, que trata da LDO, foi aprovado em segunda votação. A peça orienta a elaboração do orçamento do ano seguinte e define regras para despesas públicas, arrecadação de receitas, repasses a entidades públicas e privadas, administração da dívida municipal e execução das emendas parlamentares impositivas.

A LDO de 2027 já havia sido discutida em audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e aprovada em primeira discussão. Segundo o Executivo, o texto busca garantir a continuidade dos serviços públicos, preservar a capacidade de investimento da cidade e fortalecer mecanismos de transparência, participação social e responsabilidade fiscal.