Um homem e uma mulher foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, acusados de furtar mercadorias em lojas de um centro comercial da cidade. A abordagem ocorreu no Jardim Tropical, após monitoramento do Centro de Operações e Inteligência.

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O sistema de inteligência da corporação identificou um veículo com indícios de envolvimento em práticas criminosas na região. As equipes em patrulhamento foram acionadas, e a unidade do Canil localizou o carro na Avenida Francisco de Paula Leite.

Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo diversas peças de vestuário e chocolates, avaliados em mais de R$ 2,7 mil. Ao ser interrogado, o condutor confessou ter cometido os furtos em várias lojas de um shopping popular momentos antes da prisão.