Um pedestre morreu após ser atropelado por um veículo que fugiu sem prestar socorro na madrugada desta segunda-feira (22), em Campinas.

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O acidente foi registrado por volta das 3h52 na marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-075), na altura do km 69, sentido Norte, segundo informações da concessionária Colinas.

De acordo com dados levantados pela Polícia Militar Rodoviária, um veículo ainda não identificado seguia pela via quando o pedestre entrou na pista. Sem tempo para frear ou desviar, o motorista atingiu a vítima.