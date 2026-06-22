Um pedestre morreu após ser atropelado por um veículo que fugiu sem prestar socorro na madrugada desta segunda-feira (22), em Campinas.
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O acidente foi registrado por volta das 3h52 na marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-075), na altura do km 69, sentido Norte, segundo informações da concessionária Colinas.
De acordo com dados levantados pela Polícia Militar Rodoviária, um veículo ainda não identificado seguia pela via quando o pedestre entrou na pista. Sem tempo para frear ou desviar, o motorista atingiu a vítima.
Após o atropelamento, o pedestre permaneceu caído sobre a rodovia. Já o condutor envolvido no acidente deixou o local e não foi identificado até o momento.
A vítima morreu no local. O corpo permaneceu na pista até a chegada das equipes responsáveis pelos trabalhos periciais.
A ocorrência provocou a interdição total da alça de acesso no sentido Norte durante o atendimento da ocorrência. Por volta das 6h39, a perícia técnica chegou ao local para iniciar os levantamentos que irão auxiliar na investigação do caso.
As circunstâncias do atropelamento e a identificação do veículo envolvido serão apuradas pelas autoridades. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.