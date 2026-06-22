24 de junho de 2026
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ATROPELAMENTO FATAL

Pedestre morre na Santos Dumont e motorista foge sem dar socorro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima morreu após ser atingida por um veículo que fugiu do local na madrugada desta segunda-feira em uma alça de acesso da Rodovia Santos Dumont, em Campinas.
Vítima morreu após ser atingida por um veículo que fugiu do local na madrugada desta segunda-feira em uma alça de acesso da Rodovia Santos Dumont, em Campinas.

Um pedestre morreu após ser atropelado por um veículo que fugiu sem prestar socorro na madrugada desta segunda-feira (22), em Campinas.

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O acidente foi registrado por volta das 3h52 na marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-075), na altura do km 69, sentido Norte, segundo informações da concessionária Colinas.

De acordo com dados levantados pela Polícia Militar Rodoviária, um veículo ainda não identificado seguia pela via quando o pedestre entrou na pista. Sem tempo para frear ou desviar, o motorista atingiu a vítima.

Após o atropelamento, o pedestre permaneceu caído sobre a rodovia. Já o condutor envolvido no acidente deixou o local e não foi identificado até o momento.

A vítima morreu no local. O corpo permaneceu na pista até a chegada das equipes responsáveis pelos trabalhos periciais.

A ocorrência provocou a interdição total da alça de acesso no sentido Norte durante o atendimento da ocorrência. Por volta das 6h39, a perícia técnica chegou ao local para iniciar os levantamentos que irão auxiliar na investigação do caso.

As circunstâncias do atropelamento e a identificação do veículo envolvido serão apuradas pelas autoridades. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

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