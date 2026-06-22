A primeira semana do inverno começa com mudança no tempo em Campinas. A aproximação de uma nova frente fria, indicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, deve aumentar a instabilidade sobre o Sudeste e trazer uma sequência de dias com chuva para a cidade e região.
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A virada no tempo começa a ser sentida entre terça e quarta-feira, com aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas e previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O período também pode ter chuva forte e trovoadas, especialmente durante a passagem mais organizada da frente fria pelo estado de São Paulo.
Na terça-feira (23), Campinas deve ter sol e muitas nuvens pela manhã, mas a chuva ganha força à tarde e à noite. A previsão indica mínima de 15°C, máxima de 23°C e volume estimado de 18,9 milímetros.
A quarta-feira (24) deve ser o dia mais frio da sequência, com mínima de 14°C e máxima de apenas 18°C. A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A noite deve continuar chuvosa, com acumulado previsto de 18,7 milímetros.
Na quinta-feira (25), a instabilidade diminui um pouco, mas o tempo segue fechado. A mínima prevista é de 13°C, com máxima de 19°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.
A sexta-feira (26) ainda terá reflexos da frente fria. A temperatura volta a subir um pouco, com mínima de 15°C e máxima de 23°C, mas a previsão mantém pancadas de chuva no período da tarde e à noite, com volume estimado de 9,4 milímetros.
A recomendação é que moradores acompanhem os alertas meteorológicos ao longo da semana, já que a passagem da frente fria pode provocar períodos de chuva intensa em curto intervalo de tempo, além de rajadas de vento e trovoadas em pontos isolados.