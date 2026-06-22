A primeira semana do inverno começa com mudança no tempo em Campinas. A aproximação de uma nova frente fria, indicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, deve aumentar a instabilidade sobre o Sudeste e trazer uma sequência de dias com chuva para a cidade e região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A virada no tempo começa a ser sentida entre terça e quarta-feira, com aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas e previsão de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O período também pode ter chuva forte e trovoadas, especialmente durante a passagem mais organizada da frente fria pelo estado de São Paulo.

Na terça-feira (23), Campinas deve ter sol e muitas nuvens pela manhã, mas a chuva ganha força à tarde e à noite. A previsão indica mínima de 15°C, máxima de 23°C e volume estimado de 18,9 milímetros.