A Emdec identificou uma prática recorrente de risco no cruzamento da Avenida Dr. Moraes Salles com a Rua Coronel Quirino, em Campinas. Na primeira semana de fiscalização remota no ponto, entre 15 e 21 de junho, 20 motoristas foram flagrados usando irregularmente a faixa da direita para avançar sobre os demais veículos e fazer conversões em direção à Aquidabã e à Prestes Maia.

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A faixa utilizada pelos infratores é destinada aos condutores que seguem em direção ao Centro, pelas regiões da Irmã Serafina e Anchieta. Pelas regras de circulação no trecho, quem deseja acessar os sentidos Aquidabã, Waldemar Paschoal, Prestes Maia, Amoreiras, Anhanguera, Santos Dumont e Viracopos deve se posicionar com antecedência nas faixas da esquerda e centrais.

A infração consiste em não deslocar o veículo previamente para a faixa correta antes de realizar a conversão. A conduta é considerada de natureza média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.