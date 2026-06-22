A Emdec identificou uma prática recorrente de risco no cruzamento da Avenida Dr. Moraes Salles com a Rua Coronel Quirino, em Campinas. Na primeira semana de fiscalização remota no ponto, entre 15 e 21 de junho, 20 motoristas foram flagrados usando irregularmente a faixa da direita para avançar sobre os demais veículos e fazer conversões em direção à Aquidabã e à Prestes Maia.
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A faixa utilizada pelos infratores é destinada aos condutores que seguem em direção ao Centro, pelas regiões da Irmã Serafina e Anchieta. Pelas regras de circulação no trecho, quem deseja acessar os sentidos Aquidabã, Waldemar Paschoal, Prestes Maia, Amoreiras, Anhanguera, Santos Dumont e Viracopos deve se posicionar com antecedência nas faixas da esquerda e centrais.
A infração consiste em não deslocar o veículo previamente para a faixa correta antes de realizar a conversão. A conduta é considerada de natureza média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
As imagens captadas pelas câmeras mostram motoristas tentando ganhar posição à frente dos demais veículos, inclusive durante a fase vermelha do semáforo. Em alguns casos, os condutores param irregularmente depois da área exclusiva para motos. Em outros registros, veículos aparecem em posições invertidas nas faixas, criando conflitos que quase resultaram em sinistros.
Um dos flagrantes citados pela Emdec mostra um caminhão cometendo mais de uma irregularidade. O veículo estava estacionado sobre parte da calçada, entrou na quarta faixa e manobrou na diagonal à frente dos demais veículos para acessar o sentido Aquidabã, usando também a área destinada às motos.
“Esse ordenamento indicado pela sinalização existe para evitar conflitos entre os veículos e organizar a circulação. O uso irregular da faixa para manobrar é um comportamento que pode custar caro para o condutor infrator e prejudicar quem respeita a sinalização. A infração também evidencia a conduta de tentar obter vantagem no trânsito, um risco que não vale a pena”, afirmou o coordenador do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, Ayrton Martins.
Ao todo, em sete dias de fiscalização remota, a Emdec identificou 29 infrações no cruzamento. Além das 20 autuações por conversão sem deslocamento prévio para a faixa correta, foram registradas cinco infrações gravíssimas por veículos sem licenciamento e quatro infrações graves por estacionamento sobre a calçada.
O cruzamento da Moraes Salles com a Coronel Quirino ocupa a 27ª posição entre os pontos com maior número de sinistros em Campinas. Nos últimos três anos, foram registrados 24 sinistros no trecho, sendo 14 sem vítimas e 10 com pessoas feridas.
Entre janeiro e meados de junho deste ano, a Emdec registrou 346 infrações em Campinas por falta de deslocamento antecipado para a faixa correta antes de conversões. Em todo o ano de 2025, foram 224 ocorrências desse tipo.
As autuações por videomonitoramento são feitas por agentes da mobilidade urbana que acompanham as imagens de dentro do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da Emdec. Campinas conta atualmente com 19 pontos de fiscalização por câmeras, que identificaram 11,9 mil condutas de risco até maio de 2026.