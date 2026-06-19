Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã desta sexta-feira (19) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas.

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De acordo com informações da concessionária Renovias, o acidente foi registrado por volta das 6h32, na altura do km 116 da pista norte da rodovia.

A dinâmica do atropelamento ainda não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência. A vítima morreu no local e teve o óbito constatado pelas equipes de atendimento.