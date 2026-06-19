Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã desta sexta-feira (19) na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas.
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De acordo com informações da concessionária Renovias, o acidente foi registrado por volta das 6h32, na altura do km 116 da pista norte da rodovia.
A dinâmica do atropelamento ainda não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência. A vítima morreu no local e teve o óbito constatado pelas equipes de atendimento.
O veículo envolvido no acidente foi um automóvel. O motorista não sofreu ferimentos.
Por conta da ocorrência, a faixa 3 e o acostamento da pista norte precisaram ser interditados para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. O acidente provocou congestionamento de aproximadamente 1,8 quilômetro entre os quilômetros 115,5 e 117,3 da rodovia.
As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades responsáveis. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.